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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग आज से शुरू, शाम 6 बजे खुलेगा पोर्टल; 22 अप्रैल से उड़ानें

केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग आज से शुरू, शाम 6 बजे खुलेगा पोर्टल; 22 अप्रैल से उड़ानें

Kedarnath Heli Booking Portal: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन 22 अप्रैल से विधिवत शुरू हो जाएगा.

By : दानिश खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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  • हेली सेवा बुजुर्गों और यात्रियों के लिए यात्रा सुगम बनाएगी.

चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है. केदारनाथ हेली शटल सेवा के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज से यानि कि बुधवार (15 अप्रैल) से शुरू होने जा रही है. इसके लिए आज शाम 6 बजे से बुकिंग शुरू होगी, लेकिन इसकी सेवाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी.  भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा बुकिंग पोर्टल शाम 6 बजे खोला जाएगा, जिसके जरिए श्रद्धालु अपनी यात्रा के लिए अग्रिम टिकट बुक कर सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून 2026 तक की यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग की जाएगी. यह अवधि चारधाम यात्रा के शुरुआती और सबसे व्यस्त समय को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

 आधिकारिक वेबसाइट से ही होगी टिकट बुक

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन 22 अप्रैल से विधिवत शुरू हो जाएगा. इस सेवा के तहत गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड से नियमित शटल उड़ानें संचालित की जाएंगी. ये तीनों स्थान केदारनाथ के लिए प्रमुख हेलिपैड माने जाते हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री हेली सेवा का उपयोग करते हैं. आईआरसीटीसी ने बुकिंग प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

श्रद्धालु केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही टिकट बुक कर सकेंगे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ अधिकृत पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अनधिकृत वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक या एजेंट के झांसे में न आएं. प्राधिकरण की ओर से यात्रियों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि हर साल यात्रा सीजन के दौरान फर्जी वेबसाइटों और दलालों द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे केवल आईआरसीटीसी के आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह के प्रलोभन से बचें.

हेली सेवा से यात्रा होगी सुगम

केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने में हेली सेवा की अहम भूमिका रहती है, खासकर बुजुर्गों और उन यात्रियों के लिए जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं. इस सुविधा के जरिए कुछ ही मिनटों में कठिन पहाड़ी मार्ग को पार कर श्रद्धालु सीधे केदारनाथ पहुंच सकते हैं. चारधाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होती है और इसमें केदारनाथ धाम का विशेष महत्व है. ऐसे में हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा की योजना पहले से बेहतर तरीके से बनाई जा सकेगी. कुल मिलाकर, 22 अप्रैल से शुरू होने वाली हेली सेवा और आज से खुल रही ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया चारधाम यात्रा को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

 

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Published at : 15 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Kedarnath Helicopter Service Online Booking Kedarnath
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