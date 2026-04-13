हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश

चारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश

Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित न करने के उत्तराखंड सरकार के फैसले का तीर्थ पुरोहित हों, होटल कारोबारी हों या ट्रैवल एजेंसियों ने स्वागत किया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 Apr 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित न करने का जो फैसला किया है, उसकी चारों तरफ से तारीफ हो रही है. तीर्थ पुरोहित हों, होटल कारोबारी हों या ट्रैवल एजेंसियां सबने एक सुर में इस निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने के लिए उनके आवास पर पहुंचे.

यह बैठक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी. इसमें चारों धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित, पुजारी, उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत, चारधाम होटल एसोसिएशन, यमुना घाटी होटल एसोसिएशन, उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन, केदार घाटी और बद्रीनाथ धाम होटल एसोसिएशन समेत दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. सबके चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दे रहा था. 

पिछले साल की कड़वाहट, इस साल की राहत

पिछले कुछ वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तादाद पर जो रोक लगाई गई थी, उसका सबसे ज्यादा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था. छोटे दुकानदार, होटल मालिक, घोड़े-खच्चर वाले, डंडी-कंडी उठाने वाले कुली — यात्रा के भरोसे रोजी-रोटी चलाने वाले तमाम लोग सीमित संख्या की वजह से परेशान रहे थे. इस बार सरकार के फैसले ने उन सबके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है.

श्रद्धालु की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान करती है और चारधाम यात्रा को और सुगम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.

कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री को न्योता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी सरकार का लक्ष्य है. बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस बैठक में एक खास बात यह भी रही कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों ने मुख्यमंत्री को कपाट खुलने के पावन अवसर पर आमंत्रित किया.

संगठनों ने इस मौके पर एक अहम मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और शीतकालीन यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा साल भर उपलब्ध रहनी चाहिए. तीर्थयात्री अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग वक्त पर योजना बनाते हैं — ऐसे में पंजीकरण बंद होने से उन्हें परेशानी होती है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की धुरी है. इससे जुड़े संगठनों ने कहा कि सरकार का यह फैसला आस्था के साथ-साथ रोजगार और कारोबार को भी नई ऊर्जा देगा. होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारियों को इस यात्रा सीजन में भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है.

बैठक में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष पं. सुरेश सेमवाल, महासचिव बृजेश सती, यमुनोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल, चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट और भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Char Dham Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा के सेक्टर-15 में भी लगा भीषण जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी, श्रमिकों को मनाने में जुटी पुलिस
Live: नोएडा के सेक्टर-15 में भी लगा भीषण जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी, श्रमिकों को मनाने में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश
चारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में 3.57 करोड़ का 'नशीला' सिंडिकेट बेनकाब, वाराणसी का तस्कर गिरफ्तार
भदोही में 3.57 करोड़ का 'नशीला' सिंडिकेट बेनकाब, वाराणसी का तस्कर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राहुल गांधी को अपना इलाज करना चाहिए', अब किस बात पर भड़क उठीं साध्वी प्राची?
'राहुल गांधी को अपना इलाज करना चाहिए', अब किस बात पर भड़क उठीं साध्वी प्राची?
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के पीछे पड़ गए शहबाज-मुनीर, PAK मीडिया का दावा
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए US-ईरान के पीछे पड़े शहबाज, PAK मीडिया का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा मामले पर लखनऊ में बैठकों का दौर, मुख्य सचिव, डीजीपी, ADG LO रख रहे नजर, सेक्टर 58,60 में खुली रोड
नोएडा मामले पर लखनऊ में बैठकों का दौर, मुख्य सचिव, डीजीपी, ADG LO रख रहे नजर, सेक्टर 58,60 में खुली रोड
इंडिया
जमानत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उमर खालिद, कर दी खास डिमांड- पिछली बार नहीं मिली बेल, इस बार मेरी सुनवाई में अदालत...
जमानत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उमर खालिद, कर दी खास डिमांड- पिछली बार नहीं मिली बेल, इस बार मेरी सुनवाई में अदालत...
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death: आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़े सचिन तेंदुलकर, बार-बार आंसू पोंछते दिखे दिग्गज क्रिकेटर
आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़े सचिन तेंदुलकर, बार-बार आंसू पोंछते दिखे दिग्गज क्रिकेटर
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
विश्व
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया पाकिस्तान में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
फूड
Rajma Chawal: विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल
विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget