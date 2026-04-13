चारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश

उत्तराखंड सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित न करने का जो फैसला किया है, उसकी चारों तरफ से तारीफ हो रही है. तीर्थ पुरोहित हों, होटल कारोबारी हों या ट्रैवल एजेंसियां सबने एक सुर में इस निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने के लिए उनके आवास पर पहुंचे.

यह बैठक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी. इसमें चारों धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित, पुजारी, उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत, चारधाम होटल एसोसिएशन, यमुना घाटी होटल एसोसिएशन, उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन, केदार घाटी और बद्रीनाथ धाम होटल एसोसिएशन समेत दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. सबके चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दे रहा था.

पिछले साल की कड़वाहट, इस साल की राहत

पिछले कुछ वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तादाद पर जो रोक लगाई गई थी, उसका सबसे ज्यादा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था. छोटे दुकानदार, होटल मालिक, घोड़े-खच्चर वाले, डंडी-कंडी उठाने वाले कुली — यात्रा के भरोसे रोजी-रोटी चलाने वाले तमाम लोग सीमित संख्या की वजह से परेशान रहे थे. इस बार सरकार के फैसले ने उन सबके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है.

श्रद्धालु की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान करती है और चारधाम यात्रा को और सुगम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.

कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री को न्योता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी सरकार का लक्ष्य है. बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस बैठक में एक खास बात यह भी रही कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों ने मुख्यमंत्री को कपाट खुलने के पावन अवसर पर आमंत्रित किया.

संगठनों ने इस मौके पर एक अहम मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और शीतकालीन यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा साल भर उपलब्ध रहनी चाहिए. तीर्थयात्री अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग वक्त पर योजना बनाते हैं — ऐसे में पंजीकरण बंद होने से उन्हें परेशानी होती है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

चारधाम यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की धुरी है. इससे जुड़े संगठनों ने कहा कि सरकार का यह फैसला आस्था के साथ-साथ रोजगार और कारोबार को भी नई ऊर्जा देगा. होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारियों को इस यात्रा सीजन में भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है.

बैठक में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष पं. सुरेश सेमवाल, महासचिव बृजेश सती, यमुनोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल, चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट और भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे.