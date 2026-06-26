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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौशांबी के वैशाली में अनोखी घटना, 13वीं के अगले दिन जिंदा लौटा शख्स, परिजनों के उड़ गए होश

कौशांबी के वैशाली में अनोखी घटना, 13वीं के अगले दिन जिंदा लौटा शख्स, परिजनों के उड़ गए होश

Kaushambi News In Hindi: इलाके में एक शख्स का अंतिम संस्कार किया गया. हलांकि शख्स अपनी 13वीं के अगले दिन जिंदा होकर घर लौट आया. जिसे देखकर परिजन हैरान रह गए. पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By : विपिन तोमर |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली से एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इलाके में एक शख्स का अंतिम संस्कार किया गया. हलांकि शख्स अपनी 13वीं के अगले दिन जिंदा होकर घर लौट आया. जिसे देखकर परिजन हैरान रह गए. पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. 

दरअसल कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाले  गिरधर सिंह बिष्ट (38)  का 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से झगड़ा हुआ. पुलिस ने उसे 151 में डासना जेल भेज दिया. 21 मई को डासना जेल से इसकी रिहाई हुई, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वह घर नहीं पहुंचा. 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक लावारिस शव मिला. जिसकी पहचान परिजनों ने गिरधर के शव  के रूप में की.

कौशांबी थाने में जमकर हंगामा

इस घटना के बाद कौशांबी थाने पर जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए. मसूरी थाने में गिरधर की हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया. अब वही गिरधर सकुशल अपने घर लौट आया है. सवाल ये है कि आखिर इतने दिन वो कहां और क्यों गायब रहा ?  परिजनों ने किसी और के शव को उसका बता कर शिनाख्त क्यों की? और वो शव अगर गिरधर का नहीं था तो फिर किसका था?

गुरुवार (25 जून) को इसी गिरधर की तेहरवीं भी हो गई थी. फिलहाल पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा हर एंगल से मामले की जांच जारी है. वहीं पुलिस अब गिरधर से भी पूरी घटना के बारे जानकारी जुटाएगी.

शख्स को जिंदा देखकर परिजन दंग

गिरधर सिंह गुरुवार (25 जून) को ऑटो रिक्शा से सुबह जब अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोग उसे देखकर दंग रह गए. क्योंकि एक दिन पहले बुधवार को उसकी तेरहवीं हुई थी, जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे. 24 घंटे बाद उसे घर पर देखकर सब सन्न रह गए. इस दौरान जब गिरधर अपने घर पहुंचा तो चिल्लाया और कहा कि वह मरा नहीं है और अभी जिंदा है. 

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Published at : 26 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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