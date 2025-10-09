हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की जेलों में बंद महिलाओं के लिए करवाचौथ पर किए गए खास इंतजाम, लिया ये फैसला

यूपी की जेलों में बंद महिलाओं के लिए करवाचौथ पर किए गए खास इंतजाम, लिया ये फैसला

Karwa Chauth 2025: उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद महिला बंदियों के लिए करवाचौथ पर खास इंतजाम किए गए. इसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 09 Oct 2025 03:06 PM (IST)
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पहल के तहत बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य भर की विभिन्न जिला जेलों में बंद महिला कैदी 10 अक्टूबर को अपने पति के साथ करवा चौथ मना सकेंगी.

आयोग ने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा नौ के तहत लिया गया है. यह प्रावधान आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि महिलाओं को कारावास में भी उनके भावनात्मक और पारिवारिक अधिकारों से वंचित न किया जाए.

आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने कहा कि करवा चौथ केवल एक अनुष्ठानिक व्रत नहीं है बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक एक त्यौहार है. आयोग का यह कदम जेल की चारदीवारी के भीतर भी स्नेह, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव की भावना को फिर से जगाने का प्रयास है.

जिलाधिकारियों से किया गया अनुरोध

चौहान ने कहा, 'महिलाओं के अधिकार न केवल कानूनी हैं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी हैं. आयोग इन सभी पहलुओं की रक्षा के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है.'

यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वे पात्र महिला कैदियों को अपने-अपने पति की उपस्थिति में त्यौहार मनाने की अनुमति देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें.

चौहान ने कहा कि यह पहल सभी परिस्थितियों में महिलाओं की गरिमा और संवेदनशीलता को बनाए रखने के आयोग के दृष्टिकोण को जाहिर करती है और महिलाओं के अधिकारों के समग्र संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. 

Published at : 09 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Jail UP NEWS YOGI ADITYANATH Karwa Chauth 2025
Embed widget