यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट

यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा विमान हदसा टला है, कोतवाली मोहम्दाबाद क्षेत्र हवाई पट्टी का यह मामला है. पर रनवे पर उड़ान भरते समय एक प्राइवेट जेट अनियंत्रित हुआ है. यह प्राइवेट जेट रनवे से उतर झाड़ियों में घुस गया और इस दौरान विमान में सवार सभी यात्री समेत दो पायलट बाल-बाल बचे. इस घटना के बाद एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे.
फर्रुखाबाद में जो प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह बियर फैक्ट्री के एमडी का था. प्राइवेट जेट से बियर फैक्ट्री के एमडी निरीक्षण करने आए थे और औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन कंपनी का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान विमान ने रनवे पर लगभग 400 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन टेकऑफ के ठीक बाद टायर में हवा कम होने के कारण यह अनियंत्रित हो गया.
प्राइवेट जेट में एमडी अजय अरोड़ा सवार थे
वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर प्राइवेट जेट के रनवे से उतरने की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम, डीएसपी, फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस पहुंची. इस प्राइवेट जेट में एमडी अजय अरोड़ा सवार थे. इसके साथ ही इसमें एसबीआई हेड सुमित शर्मा, डीपीओ राकेश टीकू और दो पायलट कैप्टन नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडीज भी थे. प्राइवेट जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
पायलट की चूक की भी हो रही है जांच
प्रारंभिक रिपोर्ट में टायर की खराबी को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन मौसम की स्थिति या पायलट की चूक की भी पड़ताल हो रही है. यह हवाई पट्टी मुख्य रूप से छोटे विमानों के लिए इस्तेमाल होती है, जो लखनऊ या कानपुर के बड़े एयरपोर्ट्स का विकल्प है.
