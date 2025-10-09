हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट

यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा, रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में जो प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह बियर फैक्ट्री के एमडी का था. प्राइवेट जेट से बियर फैक्ट्री के एमडी निरीक्षण करने आए थे.

By : विवेक राय | Updated at : 09 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा विमान हदसा टला है, कोतवाली मोहम्दाबाद क्षेत्र हवाई पट्टी का यह मामला है. पर रनवे पर उड़ान भरते समय एक प्राइवेट जेट अनियंत्रित हुआ है. यह प्राइवेट जेट रनवे से उतर झाड़ियों में घुस गया और इस दौरान विमान में सवार सभी यात्री समेत दो पायलट बाल-बाल बचे. इस घटना के बाद एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे.

फर्रुखाबाद में जो प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह बियर फैक्ट्री के एमडी का था. प्राइवेट जेट से बियर फैक्ट्री के एमडी निरीक्षण करने आए थे और औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन कंपनी का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान विमान ने रनवे पर लगभग 400 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन टेकऑफ के ठीक बाद टायर में हवा कम होने के कारण यह अनियंत्रित हो गया.

प्राइवेट जेट में एमडी अजय अरोड़ा सवार थे

वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर प्राइवेट जेट के रनवे से उतरने की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम, डीएसपी, फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस पहुंची. इस प्राइवेट जेट में एमडी अजय अरोड़ा सवार थे. इसके साथ ही इसमें एसबीआई हेड सुमित शर्मा, डीपीओ राकेश टीकू और दो पायलट कैप्टन नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडीज भी थे. प्राइवेट जेट उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

पायलट की चूक की भी हो रही है जांच

प्रारंभिक रिपोर्ट में टायर की खराबी को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन मौसम की स्थिति या पायलट की चूक की भी पड़ताल हो रही है. यह हवाई पट्टी मुख्य रूप से छोटे विमानों के लिए इस्तेमाल होती है, जो लखनऊ या कानपुर के बड़े एयरपोर्ट्स का विकल्प है.

योगी सरकार के इस काम के लिए मायावती ने की तारीफ, अखिलेश यादव से भी पूछे सवाल

Input By : राकेश कुमार
Published at : 09 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Farrukhabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Raghav Juyal Interview: डांस, स्टेज, परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ; अभिनेता ने कहा,
Tejashwi Yadav Job Promise: तेजस्वी का 'ऐतिहासिक' ऐलान, हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी
पवन सिंह का इंटरव्यू पवन सिंह की लव लाइफ दिल टूटना विश्वासघात और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
शिक्षा
BCCI से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
ट्रेंडिंग
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
हेल्थ
Weight Loss Drugs: दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget