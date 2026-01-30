मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में करणी सेना का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, पुलिस ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव को मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. सचिन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस् की प्रतिमा के पास खड़ा होकर मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देते दिखाई दे रहा है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ख़बर के मुताबिक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास खड़े होकर आजादी की लड़ाई में दिए उनके नारे 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' की तर्ज पर मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी करते दिखाई दे रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

ये वीडियो अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप एनक्लेव ए1 स्वर्ण जयंती नगर का है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को करणी सेना के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुए थे. इस दौरान करणी सेना का ज़िलाध्यक्ष सचिन राघव भी मूर्ति के पास पहुंचा और उसने मुस्लिम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नारा दिया. जिसके वहां खड़े किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और उस वायरल कर दिया.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के खिलाफ थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा धारा 196(1)/351(2)/353(3) बीएनएस व 67 (ए) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है.

इस मामले पर सिविल लाइन क्षेत्र अधिकारी तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है. पुलिस ने इस वीडियो को तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. मामले में शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.

बीएचयू में आपस में भिड़े छात्रों के दो गुट, पथराव और चले लाठी-डंडे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात