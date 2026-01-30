BHU में आपस में भिड़े छात्रों के दो गुट, पथराव और चले लाठी-डंडे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में गुरुवार (29 जनवरी) को देर शाम छात्रों को दो गुटों में जमकर बवाल हो गया. इस दौरान बीएचयू के दो हॉस्टलों के छात्र आमने-सामने आ गए. जिसके बाद उनके बीच पथराव हुआ और जमकर लाठी-डंडे चले. इस दौरान पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और भगदड़ जैसे हालात बन गए. इस घटना की जानकरी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति संभालने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम क़रीब चार बजे बिड़ला हॉस्टल के छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद रुइया हॉस्टल के दर्जनों छात्र इकट्ठा हुए और बिड़ला हॉस्टल पहुँच गए और उनके कहासुनी हो गई, देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बात मारपीट और पथराव तक पहुँच गई.

बीएचयू में आपस में भिड़े छात्रों के दो गुट

इसके बाद दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ और लाठी डंडे चलने लगे. इस बीच पूरे कैंपस में दहशत का माहौल बन गया. कई छात्रों ने हॉस्टल के कमरों में छुपकर अपनी जान बचाई. इस हिंसा में कई छात्रों को चोटें आई हैं जबकि एक छात्र को बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया. घटना के बाद पूरे कैंपस में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं. पुलिस प्रशासन माहौल को शांत करने की कोशिश में जुटा है. प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने शुक्रवार सुबह भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में मार्च किया.

कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

पुलिस के इस पूरे मामले में बाहरी लोगों के शामिल होने का शक है जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और करीब आधा दर्जन निकटतम थानों की फोर्स द्वारा परिसर के अलग-अलग छात्रावास में चैकिंग की जा रही है. छात्रावास में ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, वर्तमान समय में बिरला छात्रावास में भारी संख्या में फोर्स की मौजूद है.

बाहरी छात्रों पर नकेल कसने के लिए BHU प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा यह चेकिंग किया जा रहा है. अभी भी डीसीपी एडीसीपी के साथ कई थानों की फोर्स कैंपस में तैनात है. पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि एक पुराने विवाद को लेकर अब इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ. कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है.