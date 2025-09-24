पत्नी ने पति को पीट-पीटकर किया लाल, आधा कान कुतर कर किया जख्मी, पीड़ित जान बचाकर पहुंचा थाने

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति और पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में लाल बीवी ने चूहे की तरह पति का आधा कान कुतर डाला. इससे भी उसका क्रोध ठंडा नहीं हुआ तो उसने पति की जमकर पिटाई भी कर दी.

पति ने थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. यह पूरा मामला कानपुर के अनवरगंज इलाके का है. अमित सोनकर को पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया. दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया और फिर आठ साल पहले दोनों विवाह के बंधन में बंध गये.

आपसी विवाद को लेकर कुतरा पति का कान

शादी के बाद कुछ सालों तक दोनों के रिश्ते मधुर रहे. लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गये. अमित लड़ाईयों से इस कदर परेशान हो गया कि उसने तलाक का मुकदमा ही दायर कर दिया. तलाक का मुकदमा अभी चल रहा है.

इसी बीच बीते दिनों पानी भरने को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में पत्नी ने अमित की जमकर पिटाई कर दी. जब अमित ने खुद को बचाने की कोशिश की तो गुस्से में दांतों से कान ही काट डाला. पत्नी ने इतनी जोर से काटा कि आधा कान उसके मुंह में चला गया. खून से लथपथ पति भागता हुआ थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. घटना के संबंध में एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि पत्नी और पति के बीच तलाक का केस चल रहा है. बीते दिनों उसी को लेकर दोनों का विवाद हो गया और फिर मारपीट भी हुई. पति ने पत्नी के खिलाफ कान को काटने की एफआईआर दर्ज करायी है. पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है.

वहीं उन्होंने बताया कि पति अमित सोनकर की तरफ से अपनी के द्वारा और वहीं पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है दोनों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया है. दोनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित पति का क्या कहना है?

वहीं पति ने मामले पर बताया कि वह थोड़ी उग्र स्वभाव की है, 7-8 साल से हमारे साथ शादी होकर रह रही है लेकिन अब वह रहना नहीं चाहती है, इस पर वह हमारे ऊपर पैसा और मकान लेने के लिए दवाब बना रही है कि अगर उसे यह मिल जाए तो वह हमें छोड़कर चली जाए.

इसके अलावा पीड़ित अमित सोनकर ने बताया कि घर में साफ-सफाई चल रही थी और वह उत्तेजित होकर हमसे लड़ने लगी और इसी बीच हाथापाई हुई तो उसने हमारा कान काट लिया. वहीं पुलिस में दी गई शिकायत में उन्होंने कहा है कि हम अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं, हम अब उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं.