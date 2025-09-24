'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बयान देते हुए साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में नकल जिहाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम धामी ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो सरकार उन्हें मिट्टी में मिला देने तक चैन से नहीं बैठेगी.

सीएम धामी ने कहा कि हमने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में सख्त कानून लागू किया है. जिसके परिणामस्वरूप 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है. इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने साल 2022 से अबतक 100 से अधिक नकल माफियों को जेल के पीछे पहुंचा दिया है.

सीएम धामी ने कहा कि परंतु कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है, आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षडयंत्र रचे जा रहे हैं. कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन मैं उन नकल माफियाओं को बता देता हूं कि जबतक हमारी सरकार उन्हें मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे.

नकल जिहाद के प्रयास को राज्य में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा ! pic.twitter.com/zanlb2rZWb — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 24, 2025

पुलिस ने दोनों आरोपी किए गिरफ्तार

सीएम धामी का यह बयान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की वन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के बीच आया है. जिसमें शाहिद मलिक और उसकी बहन सदिया का नाम सामने आया है. पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच चल रही है.

परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद पेपर सेट हुआ था आउट

बता दें कि 22 सितंबर 2025 को UKSSSC की परीक्षा शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर का एक सेट बाहर आ गया. अभ्यर्थी शाहिद मलिक ने कथित तौर पर पेपर के स्क्रीनशॉट अपनी बहन सदिया को भेजे, जिन्होंने उन्हें आगे प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया. इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा.

CM धामी ने तत्काल कार्रवाई के दिए आदेश

हालांकि आयोग और पुलिस के अनुसार यह पेपर लीक नहीं था, बल्कि केवल तीन लोगों के बीच ही ट्रांसफर हुआ था. इसलिए इसे पूर्ण पेपर लीक की श्रेणी में नहीं रखा गया है. फिर भी धामी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री ने तहत तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए.

