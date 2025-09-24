हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक

UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक

UKSSSC Paper Leak Case: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की वन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के बीच आया है.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बयान देते हुए साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में नकल जिहाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम धामी ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो सरकार उन्हें मिट्टी में मिला देने तक चैन से नहीं बैठेगी.

सीएम धामी ने कहा कि हमने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में सख्त कानून लागू किया है. जिसके परिणामस्वरूप 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है. इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने साल 2022 से अबतक 100 से अधिक नकल माफियों को जेल के पीछे पहुंचा दिया है.

सीएम धामी ने कहा कि परंतु कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है, आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षडयंत्र रचे जा रहे हैं. कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन मैं उन नकल माफियाओं को बता देता हूं कि जबतक हमारी सरकार उन्हें मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे.

पुलिस ने दोनों आरोपी किए गिरफ्तार

सीएम धामी का यह बयान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की वन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के बीच आया है. जिसमें शाहिद मलिक और उसकी बहन सदिया का नाम सामने आया है. पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच चल रही है.

परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद पेपर सेट हुआ था आउट

बता दें कि 22 सितंबर 2025 को UKSSSC की परीक्षा शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर का एक सेट बाहर आ गया. अभ्यर्थी शाहिद मलिक ने कथित तौर पर पेपर के स्क्रीनशॉट अपनी बहन सदिया को भेजे, जिन्होंने उन्हें आगे प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया. इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा.

CM धामी ने तत्काल कार्रवाई के दिए आदेश

हालांकि आयोग और पुलिस के अनुसार यह पेपर लीक नहीं था, बल्कि केवल तीन लोगों के बीच ही ट्रांसफर हुआ था. इसलिए इसे पूर्ण पेपर लीक की श्रेणी में नहीं रखा गया है. फिर भी धामी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री ने तहत तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए.

क्या मुनाफे से नहीं बढ़ी महंगाई? GST के नए स्लैब पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

Published at : 24 Sep 2025 03:48 PM (IST)
UKSSSC Paper Leak UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
