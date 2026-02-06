'यू आर टोटली Stupid...', सड़क खुदाई को लेकर अधिकारी और सपा विधायक के बीच हुई जमकर बहस

कानपुर के जाजमऊ स्थित बीकेडी चौराहे पर गुरुवार (5 फरवरी) दोपहर सड़क खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच विवाद खड़ा हो गया. दोपहर करीब 3:40 बजे जटेटा (जल संबंधी विभाग) की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने करीब दो साल तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटे थे. पिछले महीने ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब फिर से उसी सड़क को खोद दिया गया. लोगों का कहना है कि विभाग की मनमानी के चलते नई बनी सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

वहीं विवाद की सूचना मिलने पर कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने मौके पर चल रहा काम रुकवा दिया और मौजूद विभागीय अधिकारी से खुदाई के लिए जारी की गई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिखाने को कहा तो अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और टालमटोल करने लगे. इस पर विधायक और अधिकारी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. विधायक ने सवाल उठाया कि यदि पहले की अनुमति 2019 में समाप्त हो चुकी थी तो वर्तमान में किस आधार पर खुदाई कराई जा रही है.

इस बहस के दौरान विधायक का गुस्सा भी खुलकर सामने आया और उन्होंने अंग्रेज़ी में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अधिकारी से जवाब मांगा.क्या बात करता है यार पागलमैन, तुम स्टुपिड आदमी हो यार, यू आर टोटली स्टुपिड, लेट में शो हेयर एनओसी, यू आर ब्लडी बास्केट

इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया था. इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए और काम बंद कराने की मांग करने लगे। बाद में खुदाई का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया. इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य आवश्यक था और संबंधित अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. हालांकि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधि ने बिना स्पष्ट दस्तावेज के खुदाई को गलत बताया है. मामले को लेकर आगे प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है.