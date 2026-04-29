अखिलेश यादव के विधायक ने सूखे स्विमिंग पूल में की तैराकी, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया कुछ ऐसा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर निगम द्वारा फूल बाग स्थित नाना राव पार्क में स्विमिंग पूल को चालू करने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में अभी तक ये स्विमिंग पूल चालू नहीं हो पाया है. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जहां वो सूखे पूल में ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्विमिंग करने पहुंच गए.

समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ बाजपेई मंगलवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नाना राव पार्क पहुंचे, जहां वो पार्क में बने स्विमिंग पूल की हालत देखकर हैरान रह गए. भीषण गर्मी के बीच भी इस पूल में पानी की एक बूँद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्विमिंग पूल में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

सूखे पूल में सपा विधायक ने की तैराकी

सपा विधायक ने स्विमिंग पूल के अंदर ही एक बैनर लगाया जिसमें स्विमिंग पूल की जगह 'स्लीपिंग' पूल लिखा गया था. अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी सो रहे हैं तो उनको जगाने के लिए स्विमिंग पूल को स्लीपिंग पूल बनाया गया है.

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सपा विधायक ने इस बैनर के नीचे प्रतीकात्मक तौर पर सोते हुए अधिकारी को दिखाया जो पूल की परवाह किए बिना चैन की नींद लेता दिखाई दिया. इसके बाद सपा विधायक ने उनके आगे हाथ जोड़कर पूल को शुरू करने की अपील की. इसके बाद सपा विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सूखे पूल में ही लेट गए और तैराकी करने लगे.

अमिताभ बाजपेई ने कहा कि यह स्विमिंग पूल को 10 मार्च से शुरू हो जाना चाहिए था 50 दिन हो गए हैं अभी तक यह शुरू नहीं हो पाया है जिससे नगर निगम क्यों करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि हुई है. इस साल गर्मी भी चरम पर है ऐसे मौसम में भी नगर निगम को कोई चिंता नहीं नहीं है.

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