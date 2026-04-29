अलीगढ़ में शादी के कार्ड पर छपी बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर से अभद्रता पर बवाल, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने मामला सामने आया है, जहां शादी के कार्ड पर छपी अंबेडकर की तस्वीर के साथ अभद्रता कर तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. जिसके बाद दलित समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा हैं. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह घटना अकराबाद थाना इलाके के नागला सरताज गांव में हुई, जहां एक परिवार ने बेटी की शादी के कार्ड में डॉ. अंबेडकर की तस्वीर छापी थी. आरोप है कि एक शख्स ने कथित तौर पर अंबेडकर की तस्वीर फाड़ी, उसे पैरों से रौंदते हुए घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया.

पुलिस ने आरोपी युवक पर दर्ज किया मामला

पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये वीडियो सामने आने पर दलित समाज में खासी नाराजगी देखने को मिल रही हैं. बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेताओं और दलित समुदाय के अन्य लोगों ने थाने के बाहर इकट्ठा होकर नाराजगी जताई. गुस्साए लोगों ने थाने के सामने नारेबाजी भी की. जिसके बाद बवाल बढ़ गया. लोगों ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की.

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सूत्रों ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी अंशुल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि फ़िलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. लोगों को समझाया गया है और उनसे बातचीत की गई है. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. पुलिस का कहना है कि वीडियो की भी जाँच की जा रही है. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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