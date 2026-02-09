कानपुर अस्पताल हादसे पर CMO ने दिए जांच के आदेश, फायर अधिकारी ने बताई लापरवाही

उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में बिठूर थाना क्षेत्र के राजा नर्सिंग होम में NICU में नवजात बच्ची की मौत के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी ने बताया कि बच्ची की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच समिति गठित कर दी गयी है और टीम आज जांच के लिए जा रही है. इसके साथ ही इस मामले में अपस्ताल प्रबंधन की लापरवाही खुद चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा खोल रहे हैं, उनके मुताबिक अस्पताल के बजाय उन्हें इस घटना की सूचना मीडिया के द्वारा मिली. उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में टेम्प्रेचर मशीन में खराबी के चलते ये हादसा हुआ है.

दीपक शर्मा के मुताबिक जो स्टाफ ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक टेम्प्रेचर मशीन में गड़बड़ी आई, उन्होंने बताया कि मशीन में बच्चे के शरीर के तापमान के हिसाब से गर्मी दी जाती है. बाकी जांच की जा रही है. खुद सीएमओ ने भी जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक कानपुर के बाकरगंज रमेलनगर निवासी अरुण निषाद की दो साल पहले ही शादी हुई थी. रविवार को ऑपरेशन के बाद बच्ची का जन्म हुआ था. जिसके बाद उसे वॉर्मर मशीन में रखा गया था. लेकिन स्टाफ की लापरवाही की वजह से मशीन ओवरहीट हो गई और बच्ची की झुलसकर मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया. घटना की सूचना मिलने पर बिठूर थाना पुलिस मौके पहुंच गई. पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों ने पुलिस को दी है तहरीर

अस्पताल स्टाफ और प्रबंधन की लापरवाही को लेकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है. जिस पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है. फिलहाल घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है.उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है.