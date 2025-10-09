उत्तर प्रदेश के कानपूर में थाना मूलगंज क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार में बुधवार शाम को हुए धमाके में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. अब तक छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस विस्फोटमें आठ लोग घ्याल हुए हैं, इनमें चार की हालत नाजुक होने के चलते लखनऊ रर कर दिया गया. इसके साथ ही घटना की जांच के लिए ATS और NIA की टीमें भी लगी हैं.

शुरूआती जांच में पुलिस पटाखों से विस्फोट की बता कही जा रही है. पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं. इलाके के सीसीटीवी भी चेक किया जा रहा हैं.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि मिस्टन रोड स्थित इस संकरे बाजार को स्थानीय लोग 'बिंदी बाजार' के नाम पुकारते हैं. यहां इन दिनों दिवाली के चलते खासा भीड़-भाड़ थी. बुधावर तकीबन 7:15 बजे मस्जिद के पास खड़ी दो स्कूटी (एक का नंबर UP-78 EW 1234) में अचानक जोरदार धमाका हो गया.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक विस्फोट की आवाज 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के मकानों की दीवारें चटक गईं, दुकानों के शीशे टूट गए और एक खिलौना दुकान पूरी तरह तबाह हो गई. धुएं का गुबार छा गया और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया.

अवैध पटाखों की आशंका

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष कुमार ने बताया कि धमाके से स्कूटी के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्र्रस्त हो गए हैं. शुरूआती जांच में यह पटाखों के अवैध भंडारण या विस्फोटक सामग्री के कारण लग रहा है.स्कूटी मालिक एक स्थानीय युवक है, जो पिता के साथ बाजार आया था और पटाखे खरीदने की बात कही जा रही है.

ATS-NIA ने संभाला मोर्चा

पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें कई दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए हैं. पुलिस ने छह संदिद्घ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया जा सकता है. इलाके के सीसीटीवी भी चेक किया जा रहे हैं.

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक घटना में 8 से ज्यादा लोग घायल हैं, एक कूड़ा बीनने वाली महिला की हालत नाजुक है. चार लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है. ATS और NIA टीमें भी विस्फोट की जांच में लग गयी हैं. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

यहां बता दें कि दिवाली पर पटाखे की बिक्री इतने घने इलाके में हो रही है. इसने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फ़िलहाल विस्फोट के बाद इलाके में अभी बही दहशत बनी हुई है.