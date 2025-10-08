आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कही बड़ी बात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में पूर्व काबीना मंत्री आजम खान से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सपा चीफ ने तीन तस्वीरें शेयर कर शायरी लिखी.

यूपी के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि क्या कहें भला उस मुलाक़ात की दास्तान. जहाँ बस जज़्बातों ने खामोशी से बात की.

आजम खान से मुलाकात के बाद मैं आजम खान से आज मिलने उनके घर आया हूं और उनका स्वास्थ्य और हालचाल लेने पहुंचा हूं. आजम खान हमारी पार्टी के दरख़्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उनका साया हमेशा हम लोगों के साथ रहा है.

कन्नौज सांसद ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे उनकी बात ही अलग होती है. 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज़ बुलंद होगी.

हेलीकाप्टर से रामपुर रवाना हुए अखिलेश

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आजम खान और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगाए. आजम खान साहब पर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे.

बता दें अखिलेश यादव ने खान से रामपुर उनके आवास पर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के हाथों खान को ‘अभूतपूर्व उत्पीड़न’ का सामना करना पड़ा है. खान के 23 सितंबर को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है. सपा प्रमुख विमान से लखनऊ से बरेली पहुंचे. उसके बाद हेलीकाप्टर से रामपुर रवाना हुए. उनका हेलीकॉप्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में उतरा, जहां खान ने उनकी अगवानी की. उसके बाद खान उन्हें अपने घर ले गए .