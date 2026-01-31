कानपुर में ड्रोन से रेकी कर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

उतर प्रदेश के थाना बिठूर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश द्वारा अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिठूर पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कई चोरी की वारदातों का पर्दाफाश किया है.

चोरी से पहले ड्रोन कैमरे से करते थे इलाकों की रेकी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी बेहद शातिर और संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देते थे. यह लोग चोरी करने से पहले ड्रोन कैमरे की मदद से इलाकों की रेकी करते थे. इसके बाद ड्रोन के माध्यम से यह देखा जाता था कि किन घरों में ताले लगे हैं या कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और किस समय इलाके में आवाजाही कम रहती है. फिर पूरी योजना बनाने के बाद ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से गिरोह का सरगना लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. उसके खिलाफ पहले से ही करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह दिन के समय अलग-अलग इलाकों में घूमकर रेकी करता था और रात के अंधेरे में सुनसान घरों को निशाना बनाता था.

आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई शुरू

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल, वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार और चोरी में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने बिठूर थाना क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और चोरी के माल की सप्लाई कहां की जाती थी.