गृहमंत्री अमित शाह से मिले सपा के दो बागी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा के बागी विधायक अभय सिंह और अमेठी की गौरीगंज सदर सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गृहमंत्री अमित से नई दिल्ली में मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के दोनों बागी विधायकों की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों विधायकों की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है.

सपा के दोनों बागी विधायकों ने गृहमंत्री अमित शाह से इस मुलाकात को आत्मीय बताया है. बता दें कि दोनों नेताओं ने साल 2024 के राज्यसभा चुनाव के समय सपा का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी के पक्ष में वोट किया था. इसके बाद दोनों ने अमित शाह से मुलाकात की थी.

यूपी चुनाव से पहले BJP ने आकाश आनंद को दी नसीहत! कहा- 'पढ़ने की जरूरत'



अभय सिंह ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर

अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हम सबके प्रेरणास्रोत अमित शाह से आत्मीय मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ."

उन्होंने लिखा, "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रभाव और संकल्प के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ किया, उसी राष्ट्रनिष्ठा और अटूट संकल्प की झलक आज गृहमंत्री अमित शाह के कार्यों में दिखाई देती है."

उन्होंने आगे लिखा, "उनकी अद्भुत कर्मठता, दूरदर्शिता, कुशल संगठन क्षमता और अथक परिश्रम हम सभी के लिए प्रेरणा है. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कठिन से कठिन निर्णय लेने का उनका साहस उनके विराट नेतृत्व की पहचान है. उनका आत्मीय स्नेह, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हर बार नई ऊर्जा देता है और जनसेवा के संकल्प को और दृढ़ करता है."

राकेश प्रताप सिंह ने मुलाकात पर क्या कहा?

वहीं दूसरी तरफ अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी मुलाकात की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आज नई दिल्ली में भारत के गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर विधायक गोसाईगंज अभय सिंह भी उपस्थित रहे. अपना अमूल्य समय एवं सानिध्य प्रदान करने के लिए गृहमंत्री का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार."

CM योगी का राहुल-अखिलेश पर तंज, कहा- पता नहीं आप पढ़े-लिखे हैं या नहीं