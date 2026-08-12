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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ की सुहेलदेव यूनिवर्सिटी पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, युवाओं को दी यह सलाह

आजमगढ़ की सुहेलदेव यूनिवर्सिटी पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, युवाओं को दी यह सलाह

Anandi Ben Patel: यूपी का राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मंगलवार को आजमगढ़ की महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 12 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति आनंदीबेन पटेल आजमगढ़ स्थिति महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई. जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कहीं. राज्यपाल ने कहा कि हमें चुनौतियों से घबराना नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का साहस विकसित करना चाहिए. 

राज्यपाल ने इस दीक्षोत्सव में कुल 74 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की. जिनमें 26 छात्र एवं 48 छात्राएं शामिल हैं. इनमें 11 विद्यार्थियों को स्नातक (यूजी), 63 को परास्नातक (पीजी) की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कुल 20 पदक प्रदान किये गये. 

आनंदी बेन पटेल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं है. बल्कि अनुशासन, सत्यनिष्ठा, परिश्रम और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है. जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है. इसलिए इंसान के हमेशा स्वयं को विद्यार्थी बनाए रखना चाहिए.  

अनुशासित जीवन में रहने की सलाह

उन्होंने कहा कि तकनीकि जितनी शक्तिशाली है उसकी ही जिम्मेदारी भी मांगती है. एआई और डिजिटल तकनीकि का इस्तेमाल संयम और नैतिकता के साथ करना चाहिए, राज्यपाल ने इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी और कहा कि युवाओं को नशामुक्त, स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाना चाहिए. जीवन में योग, आत्म संयम और सकारात्मक चिंतन रखना चाहिए. 

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधन के दौरान बेटियों की तारीफ की और बेटों पर सवाल किया, उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं? उन्होंने स्टूडेंटस को सफलता के लिए मंत्र भी दिए और कहा कि निरंतर अभ्यास व अनुशासन व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है. 

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'नागरिकों को जिम्मेदारी समझने की जरुरत'

हर कोई किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शिक्षाविदों से जुड़ा है. लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बारे में कुछ नहीं जानते. मैंने हर यूनिवर्सिटी से कहा कि लाइब्रेरी में ऐसे लोगों की 8 से 10 पुस्तक रखें और स्टूडेंट को उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें ऐसे में लोगों के बारे में जाने से प्रेरणा मिलती है. 

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नागरिकों की जिम्मेदारी समझने के लिए गुजरात दंगे का स्मरण भी सुनाया, कहा कि वहां के लोगों ने बसें जलाएं, सरकारी आवास तोड़े. आंदोलन होना चाहिए लेकिन देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए.

Published at : 12 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Anandi Ben Patel Azamgarh News UP NEWS
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