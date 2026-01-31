हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री से डरता नहीं', CM हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़के मौलाना रजवी

'कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री से डरता नहीं', CM हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़के मौलाना रजवी

UP News: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर आपत्ति जताई है. वहीं मौलाना रजवी ने कानपुर में बांगलादेशी शरणार्थी को बसाने का समर्थन किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने देश-विदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है. उन्होंने एएनआई से बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई, पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी शरणार्थियों को जमीन देने के फैसले और मध्य प्रदेश में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए बयान पर खुलकर बात की.

एएनआई से बातचीत में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि 'बदन पर कफन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता. मुख्यमंत्री को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि असम का कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री से डरता नहीं है. मौलाना ने कहा कि एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बयान बिल्कुल सही है और अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी ने हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

असम में 5 सालों से मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना- मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि असम में पिछले करीब पांच सालों में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किया गया. जेल भेजा गया, मदरसों का दर्जा खत्म किया गया और कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. उनका कहना था कि ऐसे कदमों से देश और दुनिया में गलत संदेश जाता है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं. इसके अलावा कहा कि मथुरा की ईदगाह जमा मस्जिद से जुड़े मामले पर मौलाना ने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जो लंबे समय से चल रही है. उन्हें उम्मीद है कि अदालत का फैसला मस्जिद के पक्ष में आएगा और न्याय होगा.

बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के बाद बदले हालात- मौलाना

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद सीधी उड़ानों की शुरुआत पर मौलाना ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मतभेद रहे हैं. खासकर 1971 के बाद. हाल के वर्षों में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के बाद हालात बदले हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया. इसके बावजूद हर देश को यह अधिकार है कि वह अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाए.

बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने के फैसले का मौलाना ने किया स्वागत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने के फैसले का मौलाना रजवी ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मेरठ में रह रहे 99 परिवारों को कानपुर के रसूलपुर गांव में बसाना इंसानियत और मानवता के लिहाज से अच्छा कदम है. इन लोगों को पहचान पत्र, राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि 1971 में आए मुसलमानों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए.

सिर्फ अजान के लिए होता है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल

मध्य प्रदेश के एक विधायक द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने के बयान पर मौलाना ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए होता है, जो मुश्किल से डेढ़ मिनट की होती है. उन्होंने कहा कि विधायक को नफरत की भाषा छोड़कर मोहब्बत और भाईचारे की बात करनी चाहिए, ताकि हिंदू-मुसलमान आपसी सौहार्द के साथ रह सकें.

ये भी पढ़िए- 'मुनासिब नहीं है कि ऊंची आवाज में अजान हो', लाउडस्पीकर पर बोले AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान

Published at : 31 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Maulana Shahabuddin Razvi UP NEWS Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
यूटिलिटी
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget