अमेठी में प्रेमी युगल की कुएं में मिली लाश, दो दिन से थे लापता

अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में रविवार रात से लापता नाबालिग प्रेमी युगल के शव मंगलवार को गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं में पड़े मिले हैं, घटना की सूचना मिलते ही शिवरतनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग एक ही गांव के रहने वाले थे और उनके बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने की बात भी सामने आई है.

जानकारी के अनुसार, लड़की मुस्लिम समुदाय से और लड़का हिंदू समुदाय से था. दोनों के बीच चल रहे प्रेम संबंध की जानकारी परिवार के लोगों को थी या नहीं, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. रविवार रात दोनों अचानक अपने-अपने घरों से निकल गए. काफी देर तक जब दोनों वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई. परिवार के लोगों ने अपने स्तर से दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन रातभर उनका कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

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लड़की के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

मंगलवार सुबह लापता नाबालिग लड़की के पिता ने शिवरतनगंज थाने पहुंचकर नाबालिग लड़के के खिलाफ नामजद तहरीर दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि कुछ घंटे बाद गांव के बाहर स्थित एक कुएं में दो शव पड़े होने की सूचना मिली. ग्रामीणों ने मंगलवार को कुएं में शव पड़े देखे और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी. दो शव मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया.

कुएं से शव निकलते ही हुई शिनाख्त

सूचना मिलते ही शिवरतनगंज थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कुएं में काफी नीचे शव पड़े होने के कारण पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया. शवों की शिनाख्त कराई गई तो दोनों की पहचान रविवार रात से लापता नाबालिग लड़का और लड़की के रूप में हुई. दोनों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी आसपास के गांवों में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

शव फूल चुके थे, मौत की वजह पर जांच

पुलिस के अनुसार कुएं से निकाले गए दोनों शव फूल चुके थे. ऐसे में प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि दोनों रविवार रात ही कुएं में गिरे या कूदे होंगे. हालांकि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. पुलिस आत्महत्या, हादसा और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

एसएचओ दयाशंकर मिश्र ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया है. पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. दोनों के मोबाइल फोन और रविवार रात से जुड़ी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से घटना के संबंध में अलग से कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है.

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दोनों रविवार रात घर से क्यों निकले, कुएं तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. साथ ही दोनों परिवारों और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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