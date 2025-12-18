यातायात नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चित रहने वाले कन्नौज जिले के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान का एक वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है. टीएसआई आफाक खान सोशल मीडिया पर ट्रैफिक नियमों को लेकर बनाए गए अपने जागरूकता वीडियो के लिए फेमस थे. फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिलते थे और हर तरफ उनकी तारीफ होती थी.

दरअसल, यह मामला ठठिया क्षेत्र का है, जहां एक निजी विद्यालय में टीएसआई आफाक खान ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं को नियमों की जानकारी दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बेटियों से जुड़ा एक उदाहरण देते हुए कुछ ऐसा कहा, जो विवाद का कारण बन गया.

वीडियो से बढ़ीं ट्रैफिक एसाई की मुश्किलें

दरअसल, ट्रैफिक सब इंसपेक्टर आफाक खान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि, “पहले अरब में जिस घर बेटी पैदा होती थी, तो उसे दफना दिया जाता था… शादी करना तौहीन समझा जाता था, लेकिन जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने बेटियों को सुरक्षा देना शुरू किया.” इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध शुरू हो गया.

हिंदू संगठनों ने लगाया धार्मिक प्रचार का आरोप, कार्रवाई की मांग

वहीं आफाक खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिन्दूवादी संगठनों के कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की वर्दी में धार्मिक प्रचार किया जा रहा है और टीएसआई पर कार्रवाई की मांग की गई. इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से मिले और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. आरोप लगाया गया कि टीएसआई आफाक खान पुलिस की वर्दी में एक विशेष धर्म का प्रचार कर रहे हैं.

एसपी ने किया लाइन हाजिर

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीएसआई आफाक खान को लाइन हाज़िर कर दिया है. फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है और पुलिस विभाग की ओर से आगे की जांच की जा रही है.