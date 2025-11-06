झांसी में क्रिकेट खेलते हुए युवक को आया हार्ट अटैक, गेंदबाजी करते हुए गश खाकर गिरा, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बार फिर से अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत का मामला सामने आया है. जहां क्रिकेट मैच के दौरान गेंद फेंकते समय खिलाड़ी को अचानक घबराहट हुई और वो गश खाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये घटना झांसी के जीआईसी ग्राउंड की है जहां बुधवार को क्रिकेट का मैच चल रहा था, इसी मैच में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के निवासी रविंद्र कुमार अहिरवार गेंदबाजी कर रहे थे. रविंद्र जब चौथे ओवर की चौथी बॉल फेंक रहे तभी अचानक उन्हें तेज घबराहट हुई, इससे पहले कि लोग कुछ समझ बात वो गश खाकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरे.

क्रिकेट खेलते वक्ता अचानक मैदान में गिरे

रविंद्र के साथ आनन-फ़ानन में उन्हें उठाने के लिए तेजी से दौड़े लेकिन वो अचेत हाल में थे, उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी, डॉक्टरो ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पहले नजर में इसे हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत माना जा रहा है.

डॉक्टरों को कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा. बता दें कि रविंद्र कुमार अहिरवार एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर थे. छुट्टी के समय में वो अक्सर क्रिकेट खेलना पसंद करते थे. बुधवार को भी वो अपने साथियों के साथ जीआईसी मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे.

गेंदबाजी करते समय आया चक्कर

उनके साथी क्रिकेटरों ने बताया कि रविंद्र पहले बल्लेबाजी कर चुके थे. जिसके बाद दूसरी टीम की बल्लेबाजी चल रही थी, रविंद्र अपना चौथा ओवर फेंकने आया, दो बोल शेष थी लेकिन तभी उन्हें कुछ घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद वो रुक गये और थोड़ा पानी पिया और कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर गए.

परिजनो का कहना है कि रविंद्र एकदम ठीक था. बुधवार को जल्दी जाग गया था और पिता के साथ चाय भी पी थी. लेकिन, अचानक क्या हुआ कुछ पता नहीं है. वहीं इस घटना के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के एक और मामले ने बहस छेड़ दी है.

