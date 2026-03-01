अश्लील फोटो, ब्लैकमेलिंग और हत्या, बलिया पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, 3 गिरफ्तार

यूपी की बलिया पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. वहीं इस मामले में एक महिला सहित दो अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.

पुलिस के मुताबिक, 10 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे थाना रसड़ा क्षेत्र के चिलकहर-नत्थोपुर लोहटा मार्ग से सटे लोहटा गांव में झाड़ी में एक शव बरामद हुआ था. जिसके संबंध में शव की पहचान व घटना के अनावरण के लिए स्वाट/ सर्विलांस व थाना रसड़ा की संयुक्त पुलिस टीम लगी हुई थी.

10 फरवरी को जंगल में मिला था शव

पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को थाना रसड़ा क्षेत्र में लोहटा गांव के जंगल मे एक शव मिला था. शव की शिनाख्त की कोशिश की गई लेकिन तीन दिनों तक शव की पहचान नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि, नियमानुसार 72 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया.

आजमगढ़ के थाने में दर्ज थी गुमशुदगी

एसपी ने बताया कि बाद में शव की पहचान पंकज गुप्ता के रूप में हुई, जो मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला था. उन्होंने कहा कि जब स्वाट सर्विलांस व थाना रसड़ा की संयुक्त टीम गहनता से जांच की तो सामने आया कि आजमगढ़ के फूलपुर थाना, में दिनांक 7 तारीख में इसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी.

गांव की ही महिला से थे पंकज के संबंध

उन्होंने कहा कि जो मृतक पंकज गुप्ता है, उसका उसी थाना क्षेत्र सरायमीर के एक गांव में एक महिला के साथ संबंध था. पूछताछ मे सामने आया है कि वो शादी से पहले जो इसमें अभियुक्ता भी है, उसकी शादी भी हो चुकी थी. उसके बावजूद भी मृतक पंकज गुप्ता लगातार उससे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करता था.

पंकज के पास थी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें

उन्होंने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो, वीडियो पंकज के पास थे. जो इसमें मुख्य अभियुक्त है उसका भाई विजय पाल है जो वही का रहने वाला है. उसकी ससुराल बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र में है. यहां 5 तारीख को एक शादी थी जिसमे सभी अभियुक्त आए थे. यहां जब अभियुक्ता ने अपनी समस्या सभी परिजनों को बताई.

प्लानिंग के तहत पंकज को बुलाया गया था बलिया

इसके बाद लोगों ने प्लानिंग के तहत उसको बुलवाया, जब 7 तारीख को वह आया. अभियुक्त विजय पाल और अभियुक्ता ने इन्हें रेलवे स्टेशन से रिसीव किया और उसे लेकर मोटरसाइकिल से घटना स्थल पर पहुंचे. इस दौरान इनकी वहां आपस मे मारपीट हुई, उसी दौरान चूंकी अभियुक्त पक्ष तैयार थे, इनके द्वारा घटना को कारित किया गया.

पुलिस ने मृतक का मोबाइल किया बरामद

एसपी ने कहा कि आज इस घटना में शामिल विजय पाल, मनीष ( विजय पाल का साला), तथा विजय पाल की पत्नी तीनों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि घटना में शामिल अरुण सोनी और उसकी पत्नी अभी गिरफ्तार नहीं हुए है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल, घटना में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया है.

शव पर डाला था टॉयलेट क्लीनर

पुलिस ने यह भी बताया कि, आरोपियों ने शव की पहचान छुपाने के लिए लाश पर टॉयलेट क्लीनर डाला था जिससे चेहरा स्पष्ट न हो सके. चाकू से काटा गया था, इससे पहले रस्सी से उसका गला दबाया गया था. घटना में शामिल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.