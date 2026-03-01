बीजेपी नेता संगीत सोम बोले- ' 500 साल बाद धुला कलंक, नहीं बनने देंगे नई बाबरी मस्जिद'

मेरठ में आयोजित एक होली मिलन समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम के बयान होली के पर्व पर सियासी रंग चढ़ा दिया है. उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर भी प्रतिक्रिया दी है.



होली मिलन कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में पूर्व विधायक व बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि “500 साल बाद बाबरी मस्जिद का दाग धुला है, अब दोबारा भारत में बाबरी मस्जिद की नींव भी नहीं रखने देंगे.” उन्होंने मंच से संकल्प दिलाते हुए कहा, "यदि कहीं भी बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया तो सभी सनातनी मिलकर उसका विरोध करेंगे और उसकी एक-एक ईंट उखाड़ फेंकेंगे.”

संगीत सोम ने ईरान पर हमले का किया जिक्र

मीडिया से बातचीत में भी संगीत सोम ने अपने बयान को दोहराया. उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि “अमेरिका 11 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, उनके नेता को भी मार दिया गया, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता. वहीं कुछ लोग भारत में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं.”

'ईरान का सुप्रीम लीडर मार दिया गया, लेकिन खुली जुबान'

संगीत सोम ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि, "मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया. सारे मुस्लिमों की जमीन में खड़े होकर मार दिया गया." उन्होंने आगे कहा कि 11 ऐसे मुस्लिमों के देश हैं जिनसे अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी के बोले की जुबान नहीं है. लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे."

नहीं बनने देंगे नई बाबरी मस्जिद

उन्होने कहा कि, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 500 सालों तक बाबरी का कलंक झेला है, भगवान राम जी का मंदिर 500 साल बाद बना है. उन्होंने कहा कि "हम कोई नई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए. अगर एक ईट भी लगी तो उसका टुकड़ा-टुकड़ा उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा. बाबर के नाम पर एक ईंट इस देश में नहीं रहेगी. "



वहीं होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि ने भी जनता को संबोधित किया है. दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि, सनातन के लिए, सनातन परंपरा के लिए, हिंदू धर्म के लिए अगर कोई लड़ता है तो वो संगीत सोम हैं. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को होली महोत्सव की शुभकामनाएं दी.