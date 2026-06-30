झांसी: पूरी जिंदगी सांपों से खेलते रहे, आखिर में कोबरा के डसने से हुई 80 साल के 'बिच्छू' की मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में सोमवार शाम ग्राम सरसोना में एक बुजुर्ग सपेरे बिच्छुनाथ को जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया, जिससे उनकी ददर्नाक मौत हो गयी. परिजन जब तक उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

स्थानीय लोग बिच्छूनाथ की मौत से काफी हैरान हैं, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जहरीले सांपों को पकड़ने में लगा दी, आज वो उन्हीं में से एक सांप का शिकार हो गया. उनकी मौत से इलाके के लोग काफी दुखी हैं.

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सांप पकड़ने के लिए पहुंचे थे

जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम बिच्छू नाथ ग्राम सरसोना में एक घर में घुसे सांप को पकड़ने के लिए पहुंचे थे. लंबे समय से सांप पकड़ने का काम करने वाले बिच्छू नाथ को इलाके में जहरीले सांपों को काबू करने के लिए जाना जाता था. लोग उन्हें सांपों का जानकार मानते थे और किसी भी घर या इलाके में सांप निकलने पर उनकी मदद ली जाती थी.

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सांप पकड़ने के दौरान अचानक कोबरा ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें डस लिया. हैरानी की बात यह रही कि डसने के बाद भी बिच्छू नाथ ने हिम्मत नहीं हारी और उसी कोबरा सांप को पकड़कर मिट्टी के एक छोटे घड़े में बंद कर दिया. इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. उनके साथ वह सांप भी घड़े में बंद था, ताकि डॉक्टरों को सही इलाज में मदद मिल सके. लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया.

एमपी के शिवपुरी के रहने वाले थे बिच्छूनाथ

मृतक बिच्छू नाथ मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के टोडा पिछोर गांव के रहने वाले थे. बताया जाता है कि उनका एक बेटा था, जिसकी काफी समय पहले मौत हो चुकी है. उनके नाती शनि के मुताबिक, बिच्छू नाथ ने पूरी जिंदगी सांप पकड़ने का काम किया और हमेशा लोगों को जहरीले सांपों से बचाने का काम करते रहे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया.

बिच्छू नाथ की मौत से इलाके में शोक की लहर है. लोगों का कहना है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सांपों के डर से लोगों को बचाया, अंत में वही सांप उनकी जिंदगी का आखिरी कारण बन गया.

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