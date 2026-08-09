मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांवड़ियों पर फूलों की बारिश, CM योगी के स्वागत से झूम उठे शिवभक्त

कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, CM योगी के स्वागत से झूम उठे शिवभक्त

UP News In Hindi: सीएम योगी ने मेरठ की धरती पर भगवान शिव के प्रति आस्था में कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से अभिनंदन किया. जैसे ही हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा शुरू हुई, कांवड़ियों ने आभार प्रकट किया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

तपती सड़क, पैरों में छाले और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा... भगवान शिव के प्रति आस्था में लीन कांवड़ियों के लिए शनिवार का दिन उस समय यादगार बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की धरती पर उनका पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया. इसके अलावा हेलिकॉप्टर द्वारा आसमान से बरसते फूलों को देखकर भी कांवड़िए भाव-विभोर हो उठे. किसी ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया तो किसी ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अपनी खुशी जताई. हेलिकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा ने कांवड़ियों के उत्साह में जैसे नई ऊर्जा भर दी.

जैसे ही हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा शुरू हुई, सड़क पर चल रहे कांवड़ियों ने ‘हर-हर बम-बम’ का उद्घोष करते हुए अपने हाथ उठाकर आभार प्रकट किया. पूरा वातावरण शिवमय हो गया. इस दौरान कांवड़ियों के चेहरों पर थकान की जगह उत्साह और गर्व नजर आया. हरिद्वार से गंगाजल लेकर फरीदाबाद जा रहे शिवभक्त राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री का कांवड़ियों के बीच आकर उनका सम्मान करना गौरव की बात है. योगी जी ने हम पर सिर्फ फूल नहीं बरसाए, हमारी आस्था, तपस्या और भक्ति का सम्मान किया है. यह पल जिंदगी भर याद रहेगा.

रास्ते की थकान पलभर में उतरी, योगी सरकार ने जीत लिया दिल

दिल्ली निवासी रोहित ने कहा कि कई दिनों से पैदल चलने के कारण शरीर थक गया था. उमस-गर्मी व भीड़ के बीच यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन जब हेलिकॉप्टर से फूल बरसे और सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए तो सारी थकान जैसे एक क्षण में गायब हो गई. रोहित के साथ यात्रा कर रहे अन्य शिवभक्तों ने कहा कि हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं. मेरठ में योगी जी ने जिस तरह हमारा स्वागत किया, वह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं.

गाजियाबाद के कांवड़िए मुकुल ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं, उससे पता चलता है कि योगी सरकार हमारी यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है. मुख्यमंत्री खुद कांवड़ मार्ग का जायजा ले रहे हैं. हमारे ऊपर फूल बरसाकर उन्होंने संदेश दिया है कि कांवड़िए सरकार के लिए सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि भगवान शिव के भक्त और अतिथि हैं. सच में योगी जी ने हमारा दिल जीत लिया.

'जब तक मुसलमान CM का ऐलान...', अखिलेश यादव के PDA पर बोले मौलाना

कभी नहीं भूल पाएंगे यह भव्य स्वागत, विजया और जयंती भी हुईं भावुक

दिल्ली निवासी अनुज ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद मेरठ में हुए भव्य स्वागत की कहानी जरूर सुनाएंगे. हम तो गंगाजल लेकर अपने शहर जा रहे हैं, लेकिन मेरठ की यह याद भी अपने साथ लेकर जाएंगे. हेलिकॉप्टर से फूल बरसते देखना और मुख्यमंत्री जी को कांवड़ियों का स्वागत करते देखना हम कभी नहीं भूल पाएंगे. बुलंदशहर से कांवड़ लेकर पहुंचीं लक्ष्मी ने पुष्पवर्षा को बेहद भावुक कर देने वाला क्षण बताया. उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति आस्था लेकर निकले शिवभक्तों पर फूल बरसते देख मन प्रसन्न हो गया. मुख्यमंत्री की ओर से मिला यह सम्मान खुशी और गर्व का विषय है.

हापुड़ से आईं शिवभक्त विजया व जयंती ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति के साथ ऐसा सम्मान मिलना बेहद सुखद अनुभव है. उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खासकर महिला कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की गईं हैं. मेरठ में मिला यह स्वागत उनकी यादों में हमेशा बना रहेगा.

पुष्पवर्षा के बाद कांवड़ियों में खासा उत्साह नजर आया. फूलों से सजे मार्ग पर शिवभक्त बम-बम भोले के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे. किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई भगवा ध्वज लहराते हुए आगे बढ़ रहा था. आसमान से बरसते फूल और सड़क पर गूंजता ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष कांवड़ यात्रा के इस पड़ाव को खास बना रहा था. कांवड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान ने उनमें नई ऊर्जा भर दी है और अब वे और उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करने बढ़ रहे हैं.

सीएम के आने की खबर पर किए कांवड़िए शिविरों में रुके

मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने पर कई अन्य राज्यों के कांवड़िए शुक्रवार रात से ही कार्यक्रम स्थल के पास बने शिविरों में रुक गए थे. हर कोई गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की छवि देखने को आतुर था. जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया.

कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मिनट तक निरंतर पुष्पवर्षा की. इस दौरान वह और अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे तो आसमान से एक हेलीकॉप्टर से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का दल कांवड़ पथ पर पुष्पवर्षा करता रहा.

सीएम योगी को देखकर डीजे पर बजा- जो राम को लाए हैं...

कांवड़ पथ से अत्यधिक संख्या में डीजे वाली बड़ी कांवड़ें भी गुजर रही थीं. जैसे ही डीजे वाली कावड़ मंच के पास पहुंचती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ जाता. इस दौरान कई कांवड़ों के डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों के स्थान पर शिवभक्तों ने ‘जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे’ गीत बजाना शुरू कर दिया.

पुष्पवर्षा के दौरान हजारों की संख्या में शिवभक्त नेशनल हाइवे के दोनों तरफ खडे़ हुए थे. एक तरफ यातायात का संचालन हो रहा था तो दूसरी तरफ भोलेनाथ के भक्त मंच के सामने से गुजर रहे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी व्यवस्था संभालने को तैनात रहे.

मुख्यमंत्री योगी ने शिवभक्तों का बढ़ाया उत्साह 

मंच से गुजरने वाला हर कांवड़ यात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने देर तक ठहरने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान बड़ी कांवड़ें भी मंच के सामने से गुजर रही थीं. ऐसे में यातायात व्यवस्था बाधित न होने पाए, इसलिए सीएम योगी भी शिवभक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा भी करते. तब कांवड़ यात्री भी सीएम का अभिवादन करते हुए मस्ती में झूमते हुए गंतव्य की ओर बढ़ जाते.

पुष्पवर्षा के दौरान केवल बीजेपी के जनप्रतिनिधि ही नहीं एनडीए के घटक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. जब पुष्पवर्षा चल रही थी तो बारी-बारी से जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पुष्पवर्षा कर रहे थे. ऐसे में मुख्यमंत्री की नजर रालोद पार्टी से बिजनौर के सांसद चंदन चौहान और बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान पर पड़ी. उन्होंने तुरंत दोनों सांसदों को अपने पास बुलाकर साथ में पुष्पवर्षा कराई. 

लखनऊ नगर निगम में BJP के बीच सियासी घमासान, दिल्ली तक पहुंचा मामला

Published at : 09 Aug 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News YOGI ADITYANATH Kanwar Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, CM योगी के स्वागत से झूम उठे शिवभक्त
कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, CM योगी के स्वागत से झूम उठे शिवभक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRN अस्पताल का नाम ठाकुर रोशन सिंह करने की मांग, प्रयागराज में लगे पोस्टर
SRN अस्पताल का नाम ठाकुर रोशन सिंह करने की मांग, प्रयागराज में लगे पोस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नशे के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को मिला जनता का साथ, जन भवन से निकली साइकिल रैली
नशे के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को मिला जनता का साथ, जन भवन से निकली साइकिल रैली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
इंडिया
'IIT दिल्ली में छात्रों को PM के सामने झुकने पर...', ओवैसी का आरोप
'IIT दिल्ली में छात्रों को PM के सामने झुकने पर...', ओवैसी का आरोप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
बॉलीवुड
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
ट्रेंडिंग
Foreign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
एग्रीकल्चर
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget