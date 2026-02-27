Jhansi News: पड़ोसी की 'गंदी हरकत' से परेशान छात्रा ने मौत को लगाया गले, आरोपी गिरफ्तार

उत्तरप्रदेश के झांसी जनपद के मोंठ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कक्षा 9 की एक 16-17 वर्षीया किशोरी ने कथित छेड़छाड़ की घटना से आहत होकर सल्फास की गोलियां खा लीं, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है.

घर में अकेली थी किशोरी, दरवाजा खोलकर घुसा आरोपी

किशोरी के पिता ट्रक चालक हैं और घटना के समय बाहर गए हुए थे. 23 फरवरी को उसकी मां छोटी बेटी के साथ मायके गई थीं. 25 फरवरी की दोपहर जब मौसी खेत पर गई थीं और भाई बाहर था, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक कथित तौर पर घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया. आरोप है कि उसने किशोरी से जबरदस्ती करने की कोशिश की. किशोरी के शोर मचाने पर भाई घर पहुंच गया और उसे देखकर आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया.

पुलिस ने लिया हिरासत में, अगले दिन किशोरी ने खाया सल्फास

परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस बीच घटना से आहत किशोरी ने अगले दिन सुबह सल्फास की गोलियां खा लीं. हालत बिगड़ने पर उसे पहले मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

क्षेत्राधिकारी मोंठ अजय श्रोतीय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस के कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द से कार्रवाई की जायेगी.