UP News: 'डकैती' बयान पर डिप्टी CM बृजेश पाठक का पलटवार, बोले- 'अखिलेश यादव के पेट में...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के डकैती से जुड़े बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि “अखिलेश जी के पेट में दर्द है. उनसे पूछिए कि क्या सरकार किसी भी विभाग की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में दखल देती है?” पाठक ने साफ कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता विकास, सुशासन और सबको न्याय देना है, न कि राजनीति करना.

बरेली दौरे पर संगठन को लेकर हुई बैठक

उपमुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे थे. यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की. बैठक में खास तौर पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

साथ ही सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. पाठक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज की सही जानकारी दें.

कानून व्यवस्था और विकास पर सरकार का दावा

बृजेश पाठक ने कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी समस्या थी. बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक हालत में नहीं थीं.

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने इन क्षेत्रों में काफी सुधार किया है. उनके मुताबिक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हुई है और उत्तर प्रदेश अब राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन गया है.

निवेश बढ़ा, अपराध पर सख्ती

पाठक ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए आकर्षक जगह बनकर उभरा है. उन्होंने दोहराया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की अराजकता या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

त्योहारों पर शांति बनाए रखने की अपील

होली और रमजान के दौरान नमाज को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि त्योहारों में शांति और सौहार्द बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. प्रशासन को साफ निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रहे. उन्होंने कहा कि सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प के साथ काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी में लगा है.