जालौन में SDM ज्योति सिंह की सादगी छाई सोशल मीडिया पर, मौके पर पहुंचकर हल की बड़ी समस्या

उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद की एक दिव्यांग महिला अधिकारी ने अपनी सादगी, दृढ़ संकल्प और जमीन से जुड़ाव का ऐसा उदाहरण पेश किया है कि पूरा सोशल मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है. कोंच तहसील की एसडीएम ज्योति सिंह ने न सिर्फ ग्रामीणों की परेशानी सुनी, बल्कि उनकी बाइक पर सवार होकर सीधे मौके पर पहुंचीं और चुटकियों में सालों से चली आ रही जलभराव की गंभीर समस्या का समाधान कर दिखाया.

यह मामला जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र के अंडा गांव का है. बीते दिनों हुई बारिश से गांव के तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया था. जिससे पूरे गांव की गलियों और घरों के आस-पास का इलाका जलमग्न हो गया. दरअसल, जलभराव की यह समस्या काफी समय से चली आ रही थी, इस समस्या से ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम ज्योति सिंह से शिकायत की थी.

ग्रामीण की बाइक पर बैठकर पहुंचीं एसडीएम

जब इस समस्या की सूचना एसडीएम ज्योति सिंह को मिली, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया. वह सीधे गांव पहुंचीं, लेकिन उनके पहुंचने का अंदाज काफी सहज और सरल था. गांव के अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्होंने किसी सरकारी गाड़ी का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक ग्रामीण की बाइक पर पीछे बैठकर सीधे जलभराव वाले स्थान पर जा पहुंचीं. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह सादगी भरे कपड़ों में बाइक पर सवार दिख रही हैं.

तत्काल कार्रवाई में खुदवाया नाला, पानी का हो गया निकास

एसडीएम ज्योति सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत निर्देश दिए. उनके आदेश पर तत्काल एक नाला खोदने का काम शुरू किया गया. इस नाले के बनते ही गांव में जमा पानी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान हो गया. ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और एसडीएम के इस फैसले और कार्यशैली का जमकर स्वागत किया.

सोशल मीडिया में छाईं एसडीएम ज्योति सिंह

एसडीएम ज्योति सिंह का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है. ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग उनकी सरलता, समर्पण और कार्यक्षमता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उन्हें 'रेयर ऑफिसर' और 'जमीन से जुड़ी अधिकारी' बताया जा रहा है. लोगों का कहना है कि प्रशासन में ऐसे और अधिकारी होने चाहिए जो दिखावे से दूर, सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करें.

कौन हैं एसडीएम ज्योति सिंह?

ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश 2021 बैच की PCS अधिकारी हैं और मूल रूप से फतेहपुर जनपद की निवासी हैं. इससे पहले वह जालौन जनपद में ही एसडीएम (न्यायिक) के पद पर तैनात थीं. कोंच तहसील में एसडीएम का पदभार उनकी पहली प्रशासनिक पोस्टिंग है. उनकी इस कार्यशैली ने उनके करियर की शुरुआत में ही उन्हें जनता के बीच एक विशेष पहचान दिला दी है.