हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन में SDM ज्योति सिंह की सादगी छाई सोशल मीडिया पर, मौके पर पहुंचकर हल की बड़ी समस्या

जालौन में SDM ज्योति सिंह की सादगी छाई सोशल मीडिया पर, मौके पर पहुंचकर हल की बड़ी समस्या

Jalon News: कोंच तहसील क्षेत्र के अंडा गांव का है. बीते दिनों हुई बारिश से गांव के तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया था. जिससे पूरे गांव की गलियों और घरों के आस-पास का इलाका जलमग्न हो गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद की एक दिव्यांग महिला अधिकारी ने अपनी सादगी, दृढ़ संकल्प और जमीन से जुड़ाव का ऐसा उदाहरण पेश किया है कि पूरा सोशल मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है. कोंच तहसील की एसडीएम ज्योति सिंह ने न सिर्फ ग्रामीणों की परेशानी सुनी, बल्कि उनकी बाइक पर सवार होकर सीधे मौके पर पहुंचीं और चुटकियों में सालों से चली आ रही जलभराव की गंभीर समस्या का समाधान कर दिखाया.

यह मामला जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र के अंडा गांव का है. बीते दिनों हुई बारिश से गांव के तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया था. जिससे पूरे गांव की गलियों और घरों के आस-पास का इलाका जलमग्न हो गया. दरअसल, जलभराव की यह समस्या काफी समय से चली आ रही थी, इस समस्या से ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम ज्योति सिंह से शिकायत की थी. 

ग्रामीण की बाइक पर बैठकर पहुंचीं एसडीएम

जब इस समस्या की सूचना एसडीएम ज्योति सिंह को मिली, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया. वह सीधे गांव पहुंचीं, लेकिन उनके पहुंचने का अंदाज काफी सहज और सरल था. गांव के अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्होंने किसी सरकारी गाड़ी का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक ग्रामीण की बाइक पर पीछे बैठकर सीधे जलभराव वाले स्थान पर जा पहुंचीं. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह सादगी भरे कपड़ों में बाइक पर सवार दिख रही हैं.

तत्काल कार्रवाई में खुदवाया नाला, पानी का हो गया निकास

एसडीएम ज्योति सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत निर्देश दिए. उनके आदेश पर तत्काल एक नाला खोदने का काम शुरू किया गया. इस नाले के बनते ही गांव में जमा पानी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान हो गया. ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और एसडीएम के इस फैसले और कार्यशैली का जमकर स्वागत किया.

सोशल मीडिया में छाईं एसडीएम ज्योति सिंह

एसडीएम ज्योति सिंह का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है. ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग उनकी सरलता, समर्पण और कार्यक्षमता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उन्हें 'रेयर ऑफिसर' और 'जमीन से जुड़ी अधिकारी' बताया जा रहा है. लोगों का कहना है कि प्रशासन में ऐसे और अधिकारी होने चाहिए जो दिखावे से दूर, सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करें.

कौन हैं एसडीएम ज्योति सिंह?

ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश 2021 बैच की PCS अधिकारी हैं और मूल रूप से फतेहपुर जनपद की निवासी हैं. इससे पहले वह जालौन जनपद में ही एसडीएम (न्यायिक) के पद पर तैनात थीं. कोंच तहसील में एसडीएम का पदभार उनकी पहली प्रशासनिक पोस्टिंग है. उनकी इस कार्यशैली ने उनके करियर की शुरुआत में ही उन्हें जनता के बीच एक विशेष पहचान दिला दी है.

और पढ़ें
Published at : 15 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
SDM UP NEWS Jalon News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; SA का दूसरा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; SA का दूसरा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
नौकरी
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget