उत्तर प्रदेश के जालौन में जीएसटी विभाग की कानपुर यूनिट को कर चोरी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. कमिश्नर एकता सिंह के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत आटा थाना क्षेत्र में लाखों रुपये मूल्य की सुपारी से लदी एक ट्रक को बिना किसी वैध दस्तावेज के पकड़ लिया गया. यह कार्रवाई अवैध व्यापार और टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क को झटका देने वाली बताई जा रही है.

यूनिट इस ट्रक को कानपुर ले गयी है अब इसमें लादे माल का बाजार अनुमानित मूल्य लगाकार कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से कर चोरी करने वालों में हड़कम्प मच गया है.

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी

दरअसल कानपुर जीएसटी विभाग की यूनिट-2 को एक विश्वसनीय मुखबिर से गोपनीय टिप मिली थी, जिसमें बताया गया कि भारी मात्रा में सुपारी बिना बिल या ई-वे बिल के अवैध रूप से NH 27 पर ले जाई जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद कमिश्नर एकता सिंह ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और जालौन-कानपुर हाईवे पर नाकाबंदी का आदेश दिया.

टीम ने आटा थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के पास जाल बिछाया. कुछ ही मिनटों में संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा, जिसे टीम ने तुरंत रोक लिया. ड्राईवर से माल के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई कागजात नहीं दिखा सका. ट्रक की तलाशी में बड़ी मात्रा में सुपारी मिली, जिसके लिए कोई वैध प्रपत्र मौजूद नहीं थे. ड्राइवर ने पूछताछ में कबूल किया कि माल बिना कागजात के परिवहन किया जा रहा था.

कर चोरों को कहीं पनाह नहीं

कमिश्नर एकता सिंह ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना दस्तावेजों के सुपारी लदी गाड़ी जा रही है. हमारी टीम ने तत्काल कार्रवाई की और ट्रक को जब्त कर लिया. ड्राइवर के पास कोई कानूनी प्रपत्र नहीं मिला. उन्होंने आगे कहा कि ट्रक को जीएसटी कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां माल का वजन और मूल्यांकन किया जाएगा. इसके आधार पर टैक्स और भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यह स्पष्ट कर चोरी का मामला है, और विभाग सख्ती से आगे की जांच करेगा.

एकता सिंह ने स्पष्ट किया कि जीएसटी विभाग को मुखबिर सूचना पर किसी भी जिले में कार्रवाई का पूर्ण अधिकार है. यह कर चोरों के लिए साफ संदेश है कि वे कहीं भी नहीं बच सकते. हम अवैध व्यापार पर नजर रखे हुए हैं ताकि सरकारी राजस्व सुरक्षित रहे.

विभाग की सतर्कता और कार्रवाई

जब्त ट्रक को अब कानपुर जीएसटी कार्यालय ले जाया जा रहा है. वहां सुपारी की मात्रा, बाजार मूल्य और अनुमानित टैक्स चोरी की राशि का आकलन होगा. विभाग ने इस घटना के बाद अवैध परिवहन पर निगरानी बढ़ा दी है, खासकर NH 27 जैसे प्रमुख मार्गों पर.