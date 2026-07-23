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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNEET मामले पर PM मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान तो सीएम योगी बोले- 'अब पेपर लीक माफिया...'

NEET मामले पर PM मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान तो सीएम योगी बोले- 'अब पेपर लीक माफिया...'

CM Yogi On NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आश्वासन दिया है. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम बताया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आश्वासन दिया है. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम बताया है. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है.

मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेपर लीक अपराध के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का निर्णय राष्ट्र की निर्णायक आवाज है. इससे नए भारत में प्रतिभा के साथ न्याय होगा, परिश्रम को उसका सम्मान मिलेगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र, कठोर और निर्णायक दंड देगा. नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है."

Published at : 23 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NARENDRA MODI YOGI ADITYANATH
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