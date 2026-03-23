पीलीभीत में वाल्मीकि समाज पर अभद्र टिप्पणी बिगड़ा माहौल, सड़क पर प्रदर्शन के बाद आरोपी गिरफ्तार
Piliphit News In Hindi: पीलीभीत में सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के खिलाफ अभद्र पोस्ट से माहौल बिगड़ गया. विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर क्षेत्र में भारी बल तैनात किया.
पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा वाल्मीकि समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मामला गरमा गया. 22 मार्च को इसके विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया गया. माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं घटनास्थल पर सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की नजर से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की है.
क्या है पूरा मामला?
योगी सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने 'मिस्टर पीलीभीत' अकाउंट के संचालक वसीम रजा से हाथ मिलाकर हालचाल पूछा. इसके बाद 'मिस्टर पीलीभीत' और उसके दोस्तों को जंगल सफारी के लिए टाइगर रिजर्व भेजा गया. जंगल भ्रमण के दौरान 'मिस्टर पीलीभीत' ने वाल्मीकि समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.
वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन
इसके बाद वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों के नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. शाम तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता देख घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
प्रदर्शनकारियों को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया गया. वहीं सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष का माहौल देखते हुए घटनास्थल पर PAC बल तैनात किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूपी के पीलीभीत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वसीम रजा उर्फ 'मिस्टर पीलीभीत' ने वीडियो संदेश द्वारा माफी मांग ली है.
पुलिस ने क्या कहा?
वहीं पूरी घटना को लेकर सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि एक मुस्लिम युवक द्वारा वीडियो पोस्ट कर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. इसके बाद लोगों से मिली तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है. न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा.
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Source: IOCL