UP में IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 जिलों के पुलिस कप्तान बदले, देवरिया-अंबेडकरनगर में नई तैनाती
UP IPS Transfer: आज हुए तबादलों में देवरिया के एसपी संजीव सुमन को डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया है. जबकि वहां अभिजीत आर. शंकर को तैनात किया है. इससे पहले 12 अधिकारी बदले गए थे .
- तीन जिलों में कप्तानों का हुआ तबादला, डीजीपी कार्यालय से आदेश जारी.
- संजीव सुमन देवरिया से डीजीपी कार्यालय से संबद्ध, अभिजीत शंकर नए एसपी.
- अम्बेडकरनगर में प्राची सिंह नई कप्तान, जल्द होगी नई तैनाती.
- कुछ दिन पहले 12 एएसपी बदले, प्रशासनिक फेरबदल जारी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज शाम तीन आईपीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए तीन जिलों में कप्तान बदल दिए हैं. जबकि सप्ताह भर के अन्दर ही 12 एएसपी रैंक के अधिकारी बदले थे. आज हुए तबादलों में देवरिया के एसपी संजीव सुमन को डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया है. जबकि वहां अभिजीत आर. शंकर को तैनात किया है. इन तबादलों का आदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी हुआ.
इसके अलावा अम्बेडकरनगर में प्राची सिंह को नया कप्तान बनाया गया है. वे अभी तक लखनऊ में 32वीं वाहिनी पीएसी में सेनानायक के पद पर तैनात थीं. इन तबादलों को प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है. जबकि जल्द ही कई और जिलों में भी एसएसपी और एसपी के तबादलों की लिस्ट जारी होने की बात चल रही है.
कौन कहां से कहां गया ?
आईपीएस संजीव सुमन देवरिया में एसपी थे उनका तबादला कर डीजीपी कार्यालय, लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है. जबकि प्राची सिंह सेनानायक लखनऊ से अम्बेडकरनगर का पुलिस कप्तान बनाया गया है और अभिजीत आर शंकर को अम्बेडकरनगर से हटाकर देवरिया का कप्तान बनाया गया है. सभी को अपनी नई तैनाती पर जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
यहां बता दें कि अब चंद दिनों पहले एएसपी रैंक के 12 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया था. इन तबादलों को पुलिस प्रशासन में रूटीन बताया जा रहा है. जबकि कई जिलों में समीक्षा के बाद पुलिस कप्तान बदलने का निर्णय लिया गया है.
13 जिलों के कप्तान बदले गए थे
मार्च के दूसरे पक्ष में भी यूपी में 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि अभी कई और जिलों में पुलिस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं. शनिवार को तीन आईपीएस अधीकारियों के तबादलों के बाद उन अटकलों को बल मिला है. फिलहाल अब सबकी नजरें अगली लिस्ट पर टिकी हैं.
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Source: IOCL