उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह आठ साल बाद बहाल हो गए है. शासन ने उनका निलंबन समाप्त कर बहाली का आदेश जारी कर दिया है. जसवीर 1992 बैच के IPS है. उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ) से संबद्ध किया गया है. हालांकि, अभी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है.

जसवीर सिंह फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे थे. उस समय वह एडीजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद पर तैनात थे. जनवरी 2019 में एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू के बाद वह विवादों में आ गए थे. इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, एनकाउंटर और पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर अपनी बात रखी थी.

एक बयान को लेकर सरकार ने जताई थी आपत्ति

उनके बयान को लेकर शासन ने आपत्ति जताई थी. इसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में मानते हुए उनसे जवाब मांगा गया था. इसी दौरान चार फरवरी 2019 से वह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए. इसके बाद 14 फरवरी 2019 को शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

निलंबन के बाद से ही जसवीर सिंह पुलिस सेवा से बाहर थे. इस दौरान उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया चलती रही. अब शासन ने करीब सात साल नौ महीने बाद उनका निलंबन समाप्त करने का फैसला किया है. 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद उनकी सेवा में वापसी का रास्ता साफ हो गया है.

चर्चा में जसवीर सिंह की अगली बहाली

जसवीर सिंह की बहाली के बाद अब उनकी अगली तैनाती को लेकर चर्चा है. फिलहाल उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और नई जिम्मेदारी का इंतजार है. वह उत्तर प्रदेश पुलिस में एसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी स्तर पर विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं.

इस वजह से हुए थे निलंबित

जसवीर सिंह के निलंबित होने की वजह उनका एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके और एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाए थे. उस वक्त जसवीर सिंह एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर तैनात थे. इंटरव्यू के बाद उनसे शासन ने जवाब मांगा, तो वे बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे.

इसके बाद उनके खिलाफ निलंबन का एक्शन लिया गया था. लंबी विभागीय जांच और समीक्षा के बाद सरकार ने बहाली का आदेश जारी किया है. 1992 बैच के IPS जसवीर वही अफसर हैं, जिन्होंने 2003 में फूड सेल एसपी रहते हुए तत्कालीन मंत्री राजा भैया पर लगे खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच शुरू की थी.

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