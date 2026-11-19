उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है. AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सीएम योगी को संभल से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है. योगी आदित्यनाथ में अगर इतना बड़ा जिगर है तो वह जाकर के संभल से चुनाव लड़े. हम उनको चुनाव हराकर दिखाएंगे और उनका अहंकार तोड़ करके दिखाएंगे.

राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़ा कर रहे है तो यह प्रमाणित कर रहा है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बौखला गई है.

अहंकार के समुंद्र से बाहर निकलिए- शादाब चौहान

शादाब चौहान ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, "बाबा अहंकार के समुंद्र से बाहर निकलिए. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा आपको भी हराएगा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी हराएगा. आपको क्या लगता है मुसलमान और दलितों पर अत्याचार करके आप हमें डरा देंगे. हम डरने वाले नहीं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "भारत का संविधान जितना हक योगी आदित्यनाथ को देता है उतना ही ओवैसी साहब को भी देता है." उन्होंने कहा, "जिस तरीके से कथा की जा रही है जो अपने आप को ठाकुर और बाहुबली कहते हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं. वह एक ठाकुरवाद का संदेश है. लेकिन अब न ठाकुर वाद और न यादववाद का फैक्टर चलेगा, अब सामाजिक न्याय का फैक्टर चलेगा.

'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा चुनाव भी लड़ेगा और जीतेगा भी'

शादाब चौहान ने यह भी कहा कि हमारा गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा चुनाव भी लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा. साथ ही भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे. यह सबके सब बौखला गए हैं. कभी कोई बुलडोजर की बात कर रहा है तो कोई मठ की बात कर रहा है. अब मठ, बुलडोजर, ठाकुरवाद, यादववाद नहीं बल्कि न्याय का फैक्टर इस बार चलने वाला है.

'ऐसा खाना दिया जिसे आवारा कुत्ता भी न खाए', जेल की हालत पर बोले आजम खान

