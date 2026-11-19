उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त होने के संबंध में प्रसारित की जा रही सूचना को पूरी तरह फर्जी, असत्य और भ्रामक बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 05/2026 के अंतर्गत सहायक अध्यापक (सम्बद्ध प्राथमिक) एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक शहरी पदों के लिए लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 03 एवं 04 दिसंबर 2026 को ही आयोजित की जाएगी. इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि इन पदों के लिए आयोग द्वारा 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था.

उप सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा, ''आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयोग के आधिकारिक लेटरहेड, प्रतीक चिह्न (लोगो) और नाम का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा निरस्त होने की फर्जी सूचना प्रसारित की गई है. इसके लिए उप सचिव के जाली हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों और संस्था के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस संबंध में जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है.''

अभ्यर्थी भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें, तैयारी जारी रखें- डॉ. प्रशांत कुमार

अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य अनधिकृत माध्यम से प्रसारित होने वाली अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और न ही ऐसी खबरों को बिना सत्यापन के आगे प्रसारित करें. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखें.

भ्रामक सूचना से गुमराह न हों- डॉ. प्रशांत कुमार

आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आयोग से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएं, विज्ञप्तियां, परीक्षा कार्यक्रम और जरूरी संशोधन सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ और अधिकृत 'एक्स' (X) हैंडल @upesscprayagraj पर ही जारी किए जाते हैं. ऐसे में अभ्यर्थी किसी भी भ्रामक सूचना से गुमराह न हों और परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए केवल आयोग के अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करें.

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