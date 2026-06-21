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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडInternational Yoga Day 2026: सीएम योगी ने झांसी में किया योग, बोले- स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण

International Yoga Day 2026: सीएम योगी ने झांसी में किया योग, बोले- स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम झांसी में आयोजित किया गया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल रहे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम झांसी में आयोजित किया गया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे हैं. योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है. साथ ही सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और आयुष पत्रिका का विमोचन किया.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को योग करने के फायदे बताए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है.

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मुख्यमंत्री ने बताए योग के फायदे

कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि, स्वस्थ्य शरीर से ही जीवन के चारों पुरुषार्थ पूर्ण कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर शरीर स्वस्थ्य नहीं है तो पुरुषार्थ को पूर्ण करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. मुख्यमंत्री ने बताया कि, इस बार 'स्वस्थ्य आयु के लिए योग' थीम दी गई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया योग का महत्व

कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को योग के महत्व के बारे में भी बताया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिसके पास योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है, और न ही वहां पर बुढ़ापा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, अगर इन तीनों से बचना है तो योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी 57000 ग्राम पंचायतों में,सभी 825 विकासखंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी ये आयोजन आयोजित हो रहा है.

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय होगा यूपी, 1.42 करोड़ बच्चे एक साथ करेंगे योगा

Published at : 21 Jun 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath International Yoga Day 2025
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