एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया.दुबई में भारत की इस जीत पर उत्तर प्रदेश में चहुंओर खुशी का माहौल है. हर जिले में लोग घरों से बाहर निकल कर पटाखे फोड़े और डांस किया.

इसी क्रम में अयोध्या के एक संत का बयान जमकर वायरल हो रहा है. महामंडलेश्वर विष्णु दास जी महाराज ने भारत की जीत पर कहा कि आज भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. इस अवसर पर हमने भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ाए और सभी में बांटे. जिस तरह हमारी बहनों का सिंदूर नष्ट किया गया, जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता-पोसता है, नफरत और जहर फैलाता है, आज पाकिस्तान को उसकी हद दिखा दी गई है.

अयोध्या चौक पहुंचे संत और स्थानीय

अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों ने Asia Cup T20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की खुशी में भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ाए और प्रसाद वितरित किया. अयोध्या स्थित लता चौक पर देर रात सभी इकट्ठे हुए और देश की टीम को बधाई दी.

उधर कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के एक युवा प्रशंसक ने कहा यह एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि आज हमने मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ जो कुछ किया था उसका बदला ले लिया है.

इसके साथ ही गोरखपुर से सांसद और बीजेपी नेता रवि किशन ने भी टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि गूंज रही है आवाज मैदान जंग का हो या खेल का भारत है सरताज.

भारत की इस जीत का जश्न यूपी में गोरखपुर से गौतमबुद्धनगर तक मना. लोग सड़कों पर निकले और अपनी खुशी का इजहार किया. अलग-अलग सियासी दलों से तालुक रखने वाले नेता भी इस मौके पर एक हुए और भारतीय टीम को शुभकामनाएं प्रेषित की.