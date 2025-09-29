एशिया कप -2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दे दी. भारत की इस जीत पर चहुंओर खुशी का माहौल है. उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों ने देर रात पटाखे फोड़े और अपनी खुशी का इजहार किया.

इसी क्रम में जौनपुर स्थित मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद और क्रिकेट रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज ने भी प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर टीम की फोटो शेयर करते हुए सरोज ने लिखा- INDIA INDIA.

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी टीम को बधाई दी. उन्होंने भी टीम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- टीम इंडिया को बधाई. सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने भी टीम को बधाई दी. टीम की तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए कानपुर स्थित सीसामऊ के पूर्व विधायक ने लिखा- एशिया के चैंपियन.

भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी

रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में खेली सिर्फ एक गेंद

बता दें रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था. उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया. रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘ और कुछ मायने नहीं रखता. एक गेंद मायने रखती है. वही चाहिये थी जिस पर मैने चौका लगाया. सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं. टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं.’’

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था.