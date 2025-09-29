भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर शुभकामना दी है. भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा कि- मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!जय हिंद.

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी टीम को बधाई दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा - हम तब भी जीते थे, हम आज भी जीते हैं . भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 एशिया कप का फाइनल मुक़ाबला जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! हमे आप पर गर्व है. जय हिन्द!

भारत की जीत पर क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य?

सीएम योगी के अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि जय भारत- विजय भारत! भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! पाकिस्तान पर शानदार विजय प्राप्त कर आप सभी ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. समस्त देशवासियों को आपकी इस अद्भुत उपलब्धि पर अपार गर्व है.

उधर कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के एक युवा प्रशंसक ने कहा- यह एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आज हमने मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ जो कुछ किया था उसका बदला ले लिया है. कानपुर में ही प्रशंसकों ने भारत द्वारा एशिया कप 2025 जीतने पर खुशी में पटाखे फोड़े और डांस किया.

बता दें एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया। इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी। भारत ने 20 के स्कोर पर अपने तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला।