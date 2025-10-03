Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के गद्दीपुर गांव में एक युवक को गांव वालों ने युवती से छेड़खानी करने के आरोप में पकड़ लिया. इसके बाद गांव वालों ने युवक को ऐसा सबक सिखाया कि शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा. गांव वालों ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

युवक को बिजली के खंभे पर बांधा

ये घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब मोहम्मद साहिल नाम का एक युवक गद्दीपुर गांव में एक युवती से मिलने पहुंचा था. जानकारी के मुताबिक, साहिल ने युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने की कोशिश की.

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक युवक को गांव वालों ने बिजली के खंभे पर बांधकर जमकर पीटा. दावा किया जा रहा है कि युवक ने गांव की एक युवती के साथ छेड़खानी और उसे धमकाया था. pic.twitter.com/1jyGubLaci — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 3, 2025

साथ ही साथ युवक ने युवती को धमकाकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया और उसके बाद युवक को बिजली के खंभे पर बांध दिया और उसे जमकर पीटा. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति युवक को कितनी बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है और युवक दर्द से चिल्ला रहा है.

पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति मिलकर युवक को जमकर पीटते हैं. इसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक को गिरफ्तार कर लेती है. युवक के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. ये घटना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है.