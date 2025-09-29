Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यमुना नदी के पार स्थित लक्ष्मी नगर पुल पर घर के कलेश से परेशान एक बुजुर्ग ने सुसाइड करने की कोशिश की. वह पुल की रेलिंग से लटक गया और नदी में छलांग लगाने ही वाला था, लेकिन कुछ युवकों ने उन्हें बचा लिया. ये पूरी घटना किसी ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जनिए क्या है पूरा मामला?

यह हादसा 28 सितंबर की दोपहर को मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर पुल पर हुआ. बुजुर्ग की उम्र करीब 65 साल बताई जा रही है. बुजुर्ग कस्बा राया क्षेत्र के निवासी हैं. दावा किया जा रहा है कि कई सालों से बुजुर्ग के परिवारिक कलह ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने जीने की इच्छा ही खो दी.

बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे और साथ ही साथ बच्चे भी बुजुर्ग की कोई बात सुनते नहीं थे, जिसके चलते बुजुर्ग व्यक्ति परेशान हो गया और ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया.

बुजुर्ग को पुलिस के हवाले किया

इसके बाद बुजुर्ग ने सुसाइड करने का तय किया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति यमुना की तेज धारा में कूदने ही वाले थे, तभी पुल पर से गुजर रहे कुछ युवकों ने बुजुर्ग को सुसाइड करने से रोका. बुजुर्ग पुल की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था, लेकिन युवकों ने बुजुर्ग को बचा लिया.

उन्हें ऊपर की तरफ खींचा और सबने मिलकर सुरक्षित किनारे पर ला खड़ा किया. अगर जरा भी देर होती तो बुजुर्ग व्यक्ति पुल से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता. बुजुर्ग को बचाने के बाद युवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया.