Video: कार चलाना सीख रही 18 साल की लड़की ने युवक को रौंदा, सामने आया जालंधर का खौफनाक वीडियो
Viral Video: पंजाब के जालंधर में 18 साल की लड़की ने एक युवक को कार से टक्कर मार दी. लड़की अपने पिता से ड्राइविंग सीख रही थी. इसी दौरान लड़की ने पीछे से आ रहे साइकिल सवार युवक को रौंद डाला.
Punjab Viral Video: पंजाब के जालंधर से एक खतरनाक घटना सामने आई है, जहां रविवार सुबह (28 सितंबर) पू्र्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के आवास के बाहर एक 18 साल की लड़की, जो अपने पिता के साथ कार ड्राइविंग सीख रही थी.
ड्राइविंग सीखने के दौरान कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार बैक करते समय लड़की ने पीछे से आ रहे साइकिल सवार युवक को रौंद डाला. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. कार पूर्व मंत्री के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी से भी टकरा गई थी. यह घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
टक्कर लगने से युवक कई मीटर दूर उछला
बता दें कि लड़की अपने पिता के साथ ड्राइविंग सीख रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कार को बैक कर रही होती है, तभी तेज रफ्तार कार ने सड़क पर साइकिल चला रहे युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
हादसे का शिकार हुए युवक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो रोजाना सुबह अखबार बांटने का काम करता है. वीडियो में देखा गया कि टक्कर लगने से युवक कई मीटर दूर उछल गया. हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई है. गनीमत रही कि युवक की जान बाल-बाल बच गई.
पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू की
वीडियो में साफ देखा गया कि हादसे में साइकिल पूरी तरह से कार के नीचे आकर कुचल गई और कार भी गेट से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई. लड़की के पिता ने तुरंत कार रोकी और घायल युवक को सहारा दिया. हादसे का शिकार हुआ युवक, जो अखबार बांटने का काम करता है और रोजाना सुबह अखबार बांटने के लिए घर से निकलता है, लेकिन युवक को क्या पता था कि आज उसके साथ क्या हो जाएगा. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लड़की से पूछताछ भी की जा रही है.
