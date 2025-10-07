Video: गंजा कर आधी मूंछ-दाढ़ी मुंडवाई, गांववालों ने की मनचले की खातिरदारी, वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. दावा किया जा रहा है कि यहां के ग्रामीणों ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को ऐसी सजा दी,जो वो हमेशा याद रखेगा. गांव वालों ने सजा के तौर पर युवक का सरेआम आधी मूंछ और आधा मुंडन कर बेइज्जत किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

युवक को जमीन पर बैठाकर बेइज्जती की

जानकारी के मुताबिक, युवक ने एक नाबालिग छात्रा को छेड़ा था, जिसके चलते गुस्से में आकर गांव वालों ने युवक को सबक सिखाने की ठानी. गांव वालों ने युवक को पकड़कर उसकी आधी मूंछ और आधा मुंडन कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी गांव वालों ने युवक को घेरा हुआ है और उसको सबक सिखा रहे हैं, ताकि आगे कभी वो ऐसी हरकत दोबारा न करे. गांव वालों ने युवक को जमीन पर बैठाकर बेइज्जती की.

यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे को ग्रामीणों ने

गंजा कर आधी मूंछ दाढ़ी मुंडवा कर किया बेइज्जत। मनचले की खातिर भी की गई। वायरल वीडियो होने पर पुलिस कर रही कार्यवाही की बात। देखे पूरा वीडियो.... pic.twitter.com/jnlH5ZHkY9 — Shanu Bharty (@ShanuMedia) October 6, 2025

पुलिस मामले की जांच में जुटी

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है. बुलंदशहर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो में हमने देखा है कि गांव वाले युवक के बाल काट रहे हैं. युवक पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसने एक नाबालिग लड़की को छेड़ा है, जिससे गुस्सा होकर गांव वालों ने युवक को सजा दी. पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और आरोपी को सजा मिलेगी.