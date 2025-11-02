महिला वर्ल्ड कप फाइनल में मुरादाबाद का डबल कनेक्शन, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा पर सबकी निगाहें

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल और रोमांचक मुकाबला रविवार (2नवंबर) को खेला जाने वाला है. ऐसे में पूरे देश के साथ-साथ मुरादाबाद की निगाहें भी इस मैच पर टिकी रहने वाली हैं. दरअसल इंडियन टीम की दो स्टार खिलाड़ियों का कनेक्शन मुरादाबाद की सर जमीन से सीधे जुड़ा हुआ है.

बता दें, आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा वर्तमान में वो मुरादाबाद पुलिस अकादमी में डिप्टी एस पी की ट्रेनिंग ले रही हैं. वहीं दूसरी ओर स्नेह राणा मूल रूप से देहरादून की रहने वाली हैं. फिलहाल वर्तमान में वो मुरादाबाद मण्डल के रेलवे विभाग में कार्यरत हैं.

दोनों खिलाड़ियों ने किया है शानदार प्रदर्शन

महिला विश्व कप में दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी व गेंदबाजी में उमदा प्रदर्शन अब तक किया हैं. पुलिस अकादमी और रेलवे विभाग द्वारा दोनों ही स्थानों पर फाइनल मैच को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

दोनों विभाग में लोग इनकी सफलता की कामना कर रहे हैं. सभी चाहते हैं की विश्व कप जीतकर भारतीय महिला क्रिकेटर इतिहास रचें. फाइनल मैच को लेकर दोनों ही विभाग में ख़ास तैयारियां की गई हैं. एक साथ सब मैच स्क्रीन पर देख सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है. खिताबी मुकाबले को लेकर मुरादाबाद वासी बेहद उत्साहित है.

शमी अहमद के कोच ने मैच से पहले दी प्रतिक्रिया

फाइनल मुकाबले को लेकर मुरादाबाद में शमी अहमद के कोच बदरुद्दीन ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है. उन्होंने कहा, "दोनों टीमें अच्छी हैं, साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंची है. इस टूर्नामेंट में उसने भी शानदार प्रदर्शन किया है."

बदुरुद्दीन ने आगे बताया कि, "अच्छा मैच होगा और इसमें मेरी पसंदीदा टीम इंडिया है क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेली है. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई है." साउथ अफ्रीका को लेकर कहा, "इस टूर्नामेंट में टीम अच्छी तरह से खेलती हुई आई है लेकिन फाइनल का प्रेशर अलग होता है." वहीं उन्होंने साउथ अफ्रीका को लेकर बताया टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि टीम ने फाइनल में जगह नहीं बनाई है.

कोच ने आगे कहा कि मैच को लेकर टॉस की भूमिका रहती है. यह टॉस अहम होने वाला है. टीम की जीत को लेकर वह पूरी तरह से स्योर हैं कि टीम इंडियां ही जीतेगी. उनका कहना है कि टाम ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज भी करने वाली है.