आगरा: पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, पेट्रोल डालकर घर में ही जलाया

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव कुकथला में विवाहिता चांदनी के अचानक लापता होने से शुरू हुआ मामला अब हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों तक पहुंच गया है. चांदनी के भाई ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. परिवार के लोग लगातार चांदनी को खोज रहे थे.

बताया गया कि उसका पति लोकेंद्र भी परिजनों के साथ उसकी तलाश में शामिल था. इसी दौरान पुलिस की जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे लोकेंद्र की भूमिका को लेकर संदेह गहरा गया. पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मामले की परतें धीरे-धीरे खुलने लगीं. चांदनी की करीब दो साल की बेटी भी पड़ोसी के घर में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर और जानकारी जुटानी शुरू की.

'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान

कैसे की चांदनी की हत्या?

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान लोकेंद्र ने चांदनी की हत्या करने की बात स्वीकार की है. बताया गया कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद लोकेंद्र ने चांदनी के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया. इसके बाद उसे घर के पीछे बने बाड़े में ले जाया गया. पुलिस का आरोप है कि घटना को छिपाने के लिए लोकेंद्र ने पेट्रोल डालकर शव को जला दिया.

पुलिस के अनुसार, इसके बाद उसने शरीर के कुछ अवशेष यमुना नदी में जाकर फेंक दिए और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया, ताकि घटना के बारे में किसी को जानकारी न हो सके. मामले की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर यमुना किनारे से कुछ अवशेष और चांदनी का मोबाइल फोन बरामद किया है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

चांदनी के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही लोकेंद्र उसके साथ मारपीट करता था. परिजनों ने लोकेंद्र के साथ उसके परिवार के कुछ लोगों पर भी आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि चांदनी के अचानक गायब होने के बाद परिवार उसकी तलाश में परेशान रहा, जबकि इस दौरान लोकेंद्र भी उनके साथ तलाश करने का दिखावा करता रहा. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. बरामद अवशेषों और अन्य साक्ष्यों की जांच के आधार पर पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह के अनुसार, चांदनी के भाई की ओर से गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू की थी. पति से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई और उसने पत्नी को जलाने की बात भी स्वीकार की. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी लोकेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मामले में सामने आए साक्ष्यों और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

'तीन के चक्कर में दूसरा भी गंवा दें..', अखिलेश यादव पर राजभर ने कसा तंज