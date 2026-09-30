'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समाज चाहता है कि चन्द्रशेखर आजाद और बहनजी एकजुट होकर लड़ें लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है. हम हर तरह से झुकने को तैयार हैं लेकिन अगर कोई दरवाजा बंद कर लेगा तो हम जुड़ नहीं सकते.

यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने ये बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि समाज की इच्छा है कि चंद्रशेखर और बहनजी साथ मिलकर चुनाव लड़ें, वो अक्सर ये बात बोलते हैं. लेकिन, मैं समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है. मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए लेकिन, ताली एक हाथ से नहीं बजती.

मायावती के लेकर दिया बयान

नगीना सांसद ने कहा कि एक आदमी हर तरह से झुकने को तैयार हैं हर तरह का अपमान जो दूसरों द्वारा किए गए उसे सहने को तैयार है और एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, ना मंच पर, ना पीछे ना सामने, ना मीडिया में.. कहीं भी.. एक आदमी जुड़ने के लिए, साथ काम करने के लिए तैयार है. आपने दल का रास्ता बंद कर दिया.

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उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सिर्फ सांसद बनना होता ते वो किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं लेकिन, उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए दल बनाया. उस दल को संघर्ष करके सींचकर हमारे कार्यकर्ताओं ने आज ये जगह बनाई कि हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज़ाद समाज पार्टी को इग्नोर करना अब आसान नहीं रहा.

चंद्रशेखर ने दावा किया कि लोग चाहते है कि हम लोग जुड़कर काम करें. लेकिन, अगर कोई दरवाजा बंद कर लेगा तो हम लोग नहीं जुड़ सकते हैं. अगर नेता नहीं चाहते तो ये संभव नहीं है. क्योंकि नेताओं के अपने लक्ष्य हैं, उनके अपने अंहकार हैं. नेताओं की अपनी सोच हैं लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि समाज बड़ा होता है. नेता समाज से होता है.

मैं हूं या बहनजी हम सब लोग समाज से हैं. जब तक समाज हमारे साथ हैं तब तक हम लोग नेता है. ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं है रोटी कमाकर नहीं खा सकते हैं. जब तक समाज हमारे साथ हैं. तब तक हम नेता है हमारा सम्मान है. लेकिन, अगर समाज साथ नहीं होगा तो शायद परिवार में भी वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वो अपेक्षा करती हैं.

बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद कई बार भरे मंच से ये कह चुके हैं कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मान करते हैं. लेकिन, मायावती की ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. बीते दिनों मायावती ने उन्हें भारतीय जनता की बी टीम बताते हुए निशाना भी साधा था और दावा किया कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चंद्रशेखर को चुनाव जितवाया है.