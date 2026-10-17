नवरात्रि में चिकन खाने पर सियासी संग्राम, रामजी लाल सुमन पर BJP का हमला

उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सांसद खाना खाते नजर आ रहे हैं. वीडियो को पीलीभीत का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान नॉनवेज पार्टी हो रही है.

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने सांसद पर निशाना साधा है. वहीं, रामजी लाल सुमन ने इस मामले पर कहा कि राजनीति में सैद्धांतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए. कौन क्या खा रहा है और क्या पी रहा है, क्या अब राजनीति का स्तर यही रह गया है. उन्होंने कहा कि वह इस तरह की सोच रखने वालों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं.

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पर्यटन मंत्री ने उठाए सवाल

इस मामले पर आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी सांसद रामजी लाल सुमन को घेरा. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं या कम से कम नॉनवेज का सेवन नहीं करते. लेकिन जिनका सनातन और अपनी विरासत से कोई सरोकार नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है. मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव को जनता ने लंबे समय बाद भी स्वीकार नहीं किया, उसी तरह सपा को भी जनता स्वीकार नहीं करेगी.

उन्होंने सपा सरकार के 2012 से 2017 के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए अराजकता, गुंडई, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, चौथ वसूली, जमीनों पर कब्जे और दंगों के आरोप लगाए. वायरल वीडियो को लेकर दोनों पक्षों के बयानों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

PDA सम्मलेन में शामिल होने गए थे रामजी लाल सुमन

यहां बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन पीलीभीत में आयोजी पीडीए सम्मलेन में शामिल होने गए थे. जिसमें वे चिकन खाते हुए दिख रहे हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया और उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. राज्यमंत्री संजय गंगवार ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सपा नेता सनातन विरोध हैं और नवरात्रि के दौरान इस तरह का कृत्य करते हैं.

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