फिर विवादों में सिंगर मासूम शर्मा, कॉलेज फंक्शन में मंच से दी गालियां, पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी गायक मासूम शर्मा का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में गायक मंच से गाना गाते-गाते अचानक अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जिससे कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और आयोजकों के बीच असहज स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार, डीएवी कॉलेज में छात्रों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में मासूम शर्मा को आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद गायक का व्यवहार अचानक बदल गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह मंच से किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर लगातार आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं. इस दौरान वहां मौजूद छात्र-छात्राएं भी हैरान रह गए.

लोगों ने की सिंगर मासूम शर्मा पर कार्रवाई

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे सार्वजनिक मंच पर अनुचित आचरण बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, खासकर इसलिए क्योंकि यह घटना एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में हुई, जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे.

पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और पूरे मामले की सत्यता की पुष्टि की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस बोली- वीडियो सही पाई जाने पर होगी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां सही पाई जाती हैं, तो सार्वजनिक स्थल पर अभद्रता फैलाने और शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही आयोजकों से भी पूछताछ की जा सकती है कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और अनुशासन के क्या इंतजाम किए गए थे.

मासूम शर्मा पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

बताया जा रहा है कि यह पहला मौका नहीं है जब मासूम शर्मा का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो. इससे पहले भी उन पर मंच से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते वह कई बार चर्चाओं में रहे हैं. हालांकि इस बार मामला शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा होने के कारण अधिक संवेदनशील हो गया है.

घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं छात्रों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. कई छात्रों ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने और भविष्य में कार्यक्रमों के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सार्वजनिक मंचों पर कलाकारों की जिम्मेदारी और आचरण कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब उनके सामने युवा दर्शक मौजूद हों.