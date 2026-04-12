मथुरा: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 4 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में हुए दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. यह हादसा उस समय हुआ जब पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालु यमुना में नौका विहार कर रहे थे. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था. इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए.

वहीं 4 श्रद्धालु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. जिनकी तलाश जारी है. राहत-बचाव दल की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए प्रशासन को तुरंतराहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए.

पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी

इस मामले में थाना मांट पुलिस द्वारा नाव पलटने की घटना से संबंधित अभियोग में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस द्वारा शनिवार (11अप्रैल) को मुखबिर की सूचना पर जुगल घाट के सामने पैराग्लाइडिंग जहांगीरपुर खादर से नारायण ठेकेदार पुत्र कुंजबिहारी निवासी मिरताना और नाविक पप्पू उर्फ दाऊ पुत्र जग्गो निवासी जुगल घाट वृंदावन थाना मांट को संबंधित मुकदमा संख्या 76/2026 धारा 105 बीएनएस को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में उपरोक्त के विरुद्ध थाना मांट से आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई.

पूरे मामले पर एक नजर

शुक्रवार (10 अप्रैल) को दोपहर 3 बजे थाना मांट क्षेत्र के अंतर्गत के.सी. घाट के पास एक दर्दनाक नाव दुर्घटना घटित हुई. पंजाब राज्य के 34 श्रद्धालु श्रृंगार घाट से नाव में सवार होकर वृंदावन से देवराहा बाबा आश्रम जा रहे थे, तभी वृंदावन तट की ओर खुले पैंटून पुल को ठेकेदार नारायण द्वारा जेसीबी की मदद से खिंचवाया जा रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, श्रद्धालुओं द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ठेकेदार और नाविक पप्पू उर्फ दाऊजी ने लापरवाही बरती, जिसके परिणामस्वरूप नाव और पैंटून पुल में टक्कर हो गई और नाव यमुना नदी में पलट गई. इस हादसे में नाव में सवार सभी लोग पानी में गिर गए, जिसके बाद राहत एवं बचाव दलों द्वारा कुल 34 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया.

नाव पलटने से अब तक 11 लोगों को हुई मौत

अस्पताल में 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. इसमें 6 महिलाएं व 5 पुरुष शामिल हैं. जबकि 8 घायलों का उपचार जारी है और 10 व्यक्ति सुरक्षित पाए गए हैं. वर्तमान में 05 लापता व्यक्तियों की तलाश हेतु मौके पर NDRF की 8, SDRF की 5 और फ्लड PAC की 3 टीमें निरंतर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. जांच में सामने आया है कि नाविक ने बिना सेफ्टी किट के क्षमता से अधिक सवारी बिठाई थी और ठेकेदार बिना किसी सूचना के पुल खिंचवा रहा था.

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